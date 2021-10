Luxemburgs Versicherungsverband veröffentlicht eine Bestandsaufnahme der Kosten, die durch die schweren Regenfälle im Sommer verursacht wurden.

Juli-Unwetter

„Teuerster Schadensfall für Versicherer“

(MeM) - Drei Monate nach den sintflutartigen Regenfällen und den schweren Überschwemmungen, die Luxemburg wie auch Nachbarländer heimsuchten, ziehen die Versicherer eine Bilanz.

Bei den Versicherungsgesellschaften im Land sind 6.500 Schäden an Häusern und Unternehmen und 1.300 Schäden an überfluteten Fahrzeugen eingegangen, von denen die meisten Totalschäden waren. Das teilte der Versicherungsverband ACA am Donnerstag mit.

Die Gesamtkosten der Naturkatastrophe - der teuersten in der Geschichte der luxemburgischen Versicherung - werden auf 125 Millionen Euro geschätzt.

„Bis heute wurden bereits 80 Prozent der Fahrzeug-Dossiers abgeschlossen, das heißt, die fälligen Entschädigungen wurden in voller Höhe an die Autobesitzer ausgezahlt“, so die ACA.

Schäden an Wohnungen und Unternehmen, unabhängig davon, ob es sich um vollständige oder teilweise Schäden handelt, wurden zu 85 Prozent entschädigt, einschließlich der Vorschüsse, die für noch laufende Verfahren gezahlt werden.

Dafür, dass noch nicht alle Schäden reguliert seien, gebe es mehrere Gründe, zum Beispiel noch laufende Sachverständigengutachten, noch nicht vorgelegte Kostenvoranschläge oder Rechnungen oder auch Verzögerung von Reparaturarbeiten aufgrund des derzeit herrschenden Mangels an bestimmten Rohstoffen.

