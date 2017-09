(aa/dpa) - Im Vorfeld der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt wurde am Freitag bekannt, dass Luxemburg in eine grenzüberschreitende Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren in der Großregion einbezogen werden soll.

Anfang 2017 hatten Frankreich und Deutschland angekündigt, von Merzig, über Saarlouis und Saarbrücken in Richtung Metz eine Umgebung zur Entwicklung und Erprobung grenzüberschreitender Konnektivität im Realverkehr schaffen zu wollen.

Konkret geht es dabei um die Kommunikation zwischen Fahrzeugen bzw ...