Tesla zehrt von alten Lorbeeren

Die „grüne Welle“ wurde in der Corona-Zeit nochmals zu einem Top-Investmentthema hochstilisiert.

Von LW-Korrespondent Adam Maliszewski (Berlin)



Die Tesla-Aktie hat in den Monaten seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 alle Rekorde gesprengt. Binnen zehn Monaten hat das Papier fulminante 680 Prozent an Wert gewonnen. Ein Ausmaß, das sich die kühnsten Optimisten nicht hätten träumen lassen – seriösen Investoren ist das mittlerweile zu viel. So kam in dieser Woche eine Ernüchterung, in Augen vieler Experten fiel die dennoch zu zaghaft aus.

Mit fulminanten Zahlen hat der E-Autobauer das letzte Quartal 2020 abgeschlossen ...