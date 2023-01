Lange war Tesla der E-Auto-Platzhirsch. Nun drängen Rivalen auf den Markt. Das hat Auswirkungen auf die Preise der Fahrzeuge und den Aktienkurs.

Auch in den USA

Tesla senkt Preise in Europa um bis zu 17 Prozent

Lange war Tesla der E-Auto-Platzhirsch. Nun drängen Rivalen auf den Markt. Das hat Auswirkungen auf die Preise der Fahrzeuge und den Aktienkurs.

(dpa) - Der Elektroauto-Vorreiter Tesla hat angesichts des schärferen Wettbewerbs die Preise auch in Europa und den USA deutlich gesenkt. So kostet die Einstiegsvariante des Crossover-SUV Model Y mit 44.890 Euro nun 9.100 Euro weniger als zuvor, wie Tesla am Freitag mitteilte. Beim Model 3 sank der Einstiegspreis um 6.000 auf 43.990 Euro. Besonders das Model Y ist in seiner Basis-Ausstattung damit deutlich günstiger als die vergleichbare Konkurrenz.

Bereits am Vortag hatte Tesla in den USA die Preise stark gesenkt. Damit haben US-Käufer eine Chance auf Steuervergünstigungen, was den Absatz ankurbeln kann.

In China musste der Konzern seine Autos zuletzt aufgrund von Verkaufsproblemen günstiger anbieten. Für das Model 3 und das Model Y verlangen die Amerikaner in der Volksrepublik über zehn Prozent weniger als zuletzt. Das war die zweite Preissenkung nach dem Herbst vergangenen Jahres. Tesla muss sich in China zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD, Xpeng oder Nio erwehren. Vor dem Jahreswechsel hatte in China auch Mercedes-Benz für seine Luxuskarosse EQS - die vollelektrische Version des Flaggschiffs S-Klasse - und für das elektrische EQE-Modell die Preise senken müssen. Auch in Japan reduzierte Tesla schon die Preise.

Auf und Ab an der Börse

Im vergangenen Quartal hatte Tesla die weltweiten Auslieferungen zwar um fast ein Drittel auf rund 405.000 Fahrzeuge gesteigert, blieb damit aber unter den Erwartungen von Experten, die eher mit rund 421.000 gerechnet hatten. Tesla dominierte den Markt für Elektrofahrzeuge lange und verkaufte Autos so schnell, wie sie sich bauen ließen. Inzwischen wird das Angebot bei den Rivalen größer - und die Inflation sowie steigende Rohstoffkosten hatten zuvor im Jahr für Preissteigerungen gesorgt.

Für die zuletzt stabilisierten Tesla-Aktien zeichneten sich am Freitag Verluste ab. Im vorbörslichen US-Handel sanken sie zeitweise um gut fünf Prozent an die Marke von 117 Dollar. Bei der Preissenkung in China vor einer Woche fielen die Papiere bis auf fast 101 Dollar, fingen sich dann aber im Zuge einer breiten Erholung von Techwerten.

Im vergangenen Jahr büßte das Papier zwei Drittel seines Wertes ein, unter anderem weil Tesla-Chef Elon Musk Aktien im Milliardenwert für die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter auf den Markt warf. Anfang dieses Jahres belasteten dann die überraschend schwächeren Auslieferungszahlen den Kurs.

Tesla wird immer noch mit rund 390 Milliarden Dollar bewertet - deutlich mehr als Volkswagen (umgerechnet 81,6 Mrd Dollar), Mercedes (79,8 Mrd Dollar) und BMW (66,3 Mrd Dollar) zusammen auf die Waage bringen.

