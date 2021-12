In den USA müssen zahlreiche Autos wegen bedenklicher Mängel in die Werkstatt. Ob Fahrzeuge in Luxemburg betroffen sind, ist noch unklar.

Sicherheitsgefährdende Mängel

Tesla ruft knapp eine halbe Million Autos zurück

(dpa) - Der Elektro-Autobauer Tesla ruft in den USA knapp eine halbe Million Fahrzeuge wegen möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurück. Betroffen seien dabei alle Autos der Reihe „Model 3“, die 2017 bis 2020 gebaut wurden. Das geht aus einem Dokument der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervor, das im Internet veröffentlicht wurde.

Es handelt sich den Angaben zufolge um 356.000 Fahrzeuge. Bei ihnen könnte der Kabelbaum der Rückfahrkamera beschädigt werden durch das Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels. Dadurch könnte die Kamera ausfallen.

Hinzu kommen nach den auf den 21. Dezember datierten Angaben 119.000 Autos des „Model S“ aus den Jahren 2014 bis 2021. Hier bestehe die Gefahr einer sich unerwartet öffnenden Motorhaube, sofern ein Verriegelungsmechanismus gelöst würde. Dies könne „die Sicht des Fahrers behindern und die Unfallgefahr erhöhen“. Am Donnerstag hatten zuvor mehrere Medien über die Rückrufe berichtet.

Ob von den Mängeln auch Fahrzeuge in Deutschland und Luxemburg betroffen sind, ließ sich zunächst nicht klären.

