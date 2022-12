"Nicht realisierbar" seien die Leistungsdaten des Tesla Semi, hieß es 2018 aus dem Hause Daimler. Nun hat Tesla mit deutlicher Verspätung geliefert.

800 Kilometer bei voller Ladung

Tesla liefert ersten Elektro-Sattelschlepper aus

(Bloomberg/dme) - Tesla hat die ersten Modelle seines elektrischen Sattelschleppers Semi im Rahmen einer Auslieferungsveranstaltung in Teslas Batteriefabrik in Sparks, Nevada an Kunden übergeben.

Während Elektroautos die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, könnte der Schritt zur Elektrifizierung des Lastwagen-Verkehrs für eine Branche, die für hohe Emissionen und hohe Kraftstoffkosten bekannt ist, von großer Bedeutung sein. Der Einbau von Fahrerassistenzfunktionen kann den Betreibern zudem helfen, Arbeitskosten zu sparen und die Lastwagen-Flotte sicherer zu betreiben.

Tesla hat seinen Semi-Truck um den Fahrer herum konzipiert, mit einer zentralen Sitzposition, viel Platz zum Aufstehen und reichlich Stauraum. Auf der Bühne erklärte Tesla-CEO Elon Musk, dass Tesla in Kalifornien zwischen dem Tesla-Werk in Fremont und San Diego eine Demonstrationsfahrt von 805 Kilometern mit einer einzigen Akkuladung und voller Beladung absolviert habe. Von der Strecke wurde ein Zeitraffervideo gezeigt. Details zur Akkugröße verriet Tesla nicht.

Große Flottenbetreiber wie PepsiCo Inc., Walmart Inc., Meijer Inc. und J.B. Hunt Transport Services Inc. gehörten zu den Unternehmen, die vor fünf Jahren unverbindliche Reservierungen für den Semi abgaben. Die ersten Auslieferungen gehen nun an das Frito-Lay-Werk von PepsiCo in Modesto, Kalifornien.

Um den Semi-Truck in angemessener Zeit aufzuladen, hat Tesla eigene Ladesäulen entwickelt - die sogenannten Megacharger - die die Akkus des neuen Tesla-Trucks mit bis zu einem Megawatt laden können. Aktuelle Elektroautos laden an Schnellladesäulen mit maximal 350kW, also 0,35 Megawatt. Musk bestätigte zudem, dass der kommende Cybertruck die Megawatt-Technologie ebenfalls unterstütze.

Im Elektro-Truck arbeiten drei Motoren der Flaggschiff-Produkte des Herstellers, die sogenannten „Plaid“-Motoren, mit deren Hilfe das Tesla Model S Plaid in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann. Einem voll beladenen Semi soll der Sprint in etwa 20 Sekunden gelingen. Einen offiziellen Preis für den performanten Sattelschlepper nannte Musk beim Auslieferungs-Event nicht. Auch genauere Details zur Produktion und weiteren Auslieferungen blieben aus.

Wenn es tatsächlich eintritt, dann ist etwas an uns vorbeigegangen. Daimler-Trucks-Vorstand Martin Daum

Mit der Einführung des Semi erweitert Tesla seine Produktpalette um ein fünftes Fahrzeug, die derzeit aus den Modellen S, X, 3 und Y besteht, und erfüllt damit ein langjähriges Versprechen von Musk, in den Bereich der schweren Nutzfahrzeuge einzusteigen. Der Semi wird ebenfalls für Tesla im Einsatz sein und Fracht zwischen den Fabriken des Unternehmens in Nevada und Fremont und zurück transportieren, damit die Ingenieure das Produkt kontinuierlich weiterentwickeln können, so Dan Priestley, der Programmleiter des Lkw, am Donnerstag auf der Bühne.

Kurz nach der Vorstellung des Semi im Jahr 2017 hatte Daimler-Trucks-Vorstand Martin Daum die in Aussicht gestellten Leistungsdaten für nicht realisierbar gehalten. „Wenn Tesla sein Versprechen wirklich einlöst, werden wir natürlich zwei Lkw kaufen - einen zum Auseinandernehmen und einen zum Testen, denn wenn es tatsächlich eintritt, dann ist etwas an uns vorbeigegangen“, so Daum in einem Bloomberg-Interview. Bis auf Weiteres würden aber dieselben Gesetze der Physik in Deutschland und Kalifornien gelten.





