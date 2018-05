Téléphonie: les litiges en nette augmentation

Le roaming n'y est pour rien. Mais le nombre de médiations traitées par l'ILR a augmenté de 68% en 2017. Plus de huit cas sur dix concernent le secteur des télécommunications, selon le régulateur.

Le litige peut être de 20 euros. Il peut aller jusqu'à 1.000 euros. C'est une question de principe ou une question d'argent.

Faute de trouver une solution directement avec leur opérateur, qu'il soit dans le domaine des télécoms ou de l'énergie, de plus en plus de consommateurs se tournent vers la médiation de l'Institut luxembourgeois de régulation (IlR).

De 80 en 2016, le service a traité 134 dossiers l'an dernier, dont 115 liés aux opérateurs télécoms, 7 à l'énergie (gaz ou électricité) et 12 aux services postaux. Soit une augmentation de 68%, a indiqué celle qui dirige le service, Sophie Steichen.

"Le roaming n'y est pour rien", a assuré le directeur de l'IlR, Luc Tapella, au cours de la conférence de presse de présentation des résultats de la médiation, lundi matin. "Il ne représente que 8% des dossiers", a-t-il expliqué. Devenu une entité reconnue par le ministère de l'Economie en matière de médiation, l'IlR a vu d'autres médiateurs, principalement le médiateur de la consommateur, lui confier des dossiers qui concernent ses domaines de compétences.

La contestation de frais d'installation ou de résiliation, par exemple, se trouve en tête des problèmes. La liste comprend aussi la désactivation et la résiliation de services avec facturation éventuelle de frais, les modifications contractuelles en cours de contrat, les facturations de services premium ou des dysfonctionnements.

Dans 44% des cas, l'intervention - libre, gratuite, et rapide - du médiateur du régulateur a abouti à une solution entre les deux parties. Mais même les retraits (16%) ou les refus de la société incriminée (31%) ne signifient pas l'échec du consommateur. "C'est que les discussions étaient déjà en cours et que les deux parties étaient sur le point de trouver une solution, a expliqué Mme Steichen.

Le directeur de l'Institut Luxembourgeois de régulation, Luc Tapella, a appelé à se méfier des numéros dont le préfixe n'est pas le 352 et que l'utlisateur ne connaît pas

Selon M. Tapella, "il n'y a pas de cas répétitifs qui nécessitent une réunion avec un opérateur. Par exemple, en 2015, nous avions alerté que les consommateurs qui partaient pour une croisière n'étaient pas dans le réseau de leur opérateur mais par satellite et que cela pouvait leur coûter cher!"

Le directeur de l'IlR a également invité les consommateurs à ne pas rappeler les numéros dont le préfixe n'est pas 352 s'ils ne connaissent pas leur interlocuteur. "Nous n'avons pas de cas spécifique à l'IlR mais des articles dans la presse alertent sur la recrudescence de ce qu'on appelle 'ping call'. Cela peut occasionner des surcharges."

Les numéros surtaxés, qui commencent par 900, 901 ou 905, coûtent 2 euros la minute et sont plafonnés à 30 minutes. "Ne donnez pas d'informations sur votre code de téléphone, sur votre carte bancaire ou votre compte bancaire. Personne ne demande cela par téléphone. Et ne rappelez pas un numéro que l'on vous donne sur un réseau social ou par mail en vous disant que c'est urgent!"

Comment fonctionne la médiation de l'IlR

- La procédure peut concerner aussi bien les consommateurs que les professionnels.

- Un formulaire est disponible en ligne sur la page dédiée de l'IlR (75% des cas) mais il est aussi possible d'envoyer ce formulaire par écrit et par la poste.

- Trois quarts des dossiers sont formulés en français mais l'anglais et l'allemand sont aussi possibles.

- Avant de saisir l'IlR, le consommateur doit avoir contacté l'opérateur au sujet du problème. Faute de solution, il doit avoir introduit auprès de lui une réclamation écrite, voire avoir demandé l'avis de l'Union luxembourgeoise des consommateurs, du Centre européen des consommateurs ou d'un avocat, puis, seulement, saisir l'IlR.

- Aucune autre procédure ne doit avoir été engagée.

- La procédure prévoit que le médiateur de l'IlR reçoive et contrôle le dossier afin qu'il soit complet. Sans solution, il invite les deux parties à une audition et quand cela ne suffit pas, il peut aussi proposer une solution non contraignante. En 2017, il a proposé onze solutions dont sept ont été acceptées.

- La procédure dure au maximum 90 jours après que le dossier soit complet. Elle est gratuite.