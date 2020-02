Telecom Luxembourg International lance sa plateforme virtuelle Internet et de téléphonie, à partir du Grand-Duché, ce lundi. Il compte y connecter quelque 1.500 clients d'ici 2023.

Wirtschaft 6 Min.

Télécommunications : un nouvel entrant sur le réseau

Marc AUXENFANTS Telecom Luxembourg International lance sa plateforme virtuelle Internet et de téléphonie, à partir du Grand-Duché, ce lundi. Il compte y connecter quelque 1.500 clients d'ici 2023.

Certaines entreprises se choisissent un (nouveau) nom. Si celui-ci promet du rêve, de l'expérience, une «story», il renseigne peu le client – pourtant déjà très volatile – sur les activités, services ou produits qu'il est censé incarner.



De leur côté, pour justifier les milliers, voire millions d'euros encaissés pour la brillante trouvaille, l'agence de com' mobilise alors les pères fondateurs de la sémiologie, recourt au répertoire symbolique, achevant là de précipiter le chaland potentiel vers des concurrents aux marques, certes moins poétiques, mais tellement plus terre à terre.

D'autres sociétés ne tournent pas autour du pot. Et optent, comme Telecom Luxembourg International, pour un patronyme qui annonce d'emblée la couleur, le métier et les marchés ciblés.

Julien Doussot, le CEO de Telecom Luxembourg International, prêt à lancer son réseau de connectivités internationales, ce lundi. Photo: Lex Kleren

Créé en octobre 2019, après avoir racheté le nom de domaine, l'opérateur de télécommunications B2B (cinq personnes), ouvre officiellement ses portes ce lundi. Il est basé non loin du Glacis, dans les locaux de l'un de ses actionnaires (Luxfactory).

Le nouvel entrant propose des lignes Internet et de téléphonie dédiées, à partir du Luxembourg vers l'international, et inversement.

Niche internationale

Depuis le Grand-Duché, ses clients sont des entreprises entre autres industrielles, logistiques et tertiaires, qui ont besoin d'une liaison directe et sécurisée avec leurs propres clients, fournisseurs et filiales à l'étranger.

Les grands acteurs nationaux préfèrent se concentrer sur le pays même, ou sur la Grande Région. Julien Doussot

Tandis que dans le sens reste du monde-Luxembourg, la clientèle est plutôt du métier: des opérateurs de télécommunications, tantôt concurrents, tantôt partenaires, qui à leur tour fournissent des solutions de connectivités, avec des services associés (abonnements, des serveurs, datacenters pour héberger leurs données…), à leurs clients finaux (particuliers, entreprises, administrations…).

«Les grands acteurs nationaux préfèrent se concentrer sur le pays même, ou sur la Grande Région. Mais ils restent peu actifs hors des frontières, alors que le monde entier a besoin de se connecter», explique Julien Doussot, le fondateur et CEO de Telecom Luxembourg International.

Un potentiel énorme

«Il existe donc un potentiel énorme en matière de connexions internationales, depuis le Luxembourg vers un autre pays, et inversement. La manne n'est pas exploitée au Grand-Duché», ajoute cet ancien chef de produit et spécialiste de développement d'affaires (15 ans de métier dans le secteur), passé notamment chez Telindus, Proximus, ou encore chez Telecom Luxembourg Private Operator.

Il existe un potentiel énorme en matière de connexions internationales, depuis le Luxembourg vers un autre pays, et inversement. Julien Doussot

La niche et les marges d'affaires potentielles existent donc bel et bien. «Il y a en effet une forte demande de connexions via ou vers le Luxembourg: ainsi un opérateur finlandais, par exemple, peut avoir besoin d'une ou deux liaisons Internet et téléphoniques par an avec le Luxembourg, pour les besoins de ses clients», détaille le CEO.

Concrètement, pour mettre en place un raccordement Internet et téléphonique direct avec son nouveau bureau à Helsinki, une société luxembourgeoise fera appel à un fournisseur national, qui acheminera alors les données jusqu'à la frontière.

Il passera alors le relais à un transporteur multinational, comme l'Anglais Colt Technology Services, ou l'Américain Verizon, qui livrera à son tour ces données aux méga-centres de données (datacenters) d'Amsterdam, Francfort, Londres ou Paris.



Si, depuis ces nœuds d'interconnexions européens, l'opérateur ne possède pas son propre réseau de transmissions Internet jusqu'à la Finlande, un troisième acteur télécom prendra alors les données luxembourgeoises à son bord, jusqu'à la frontière finlandaise. Il les remettra ensuite au fournisseur d'accès local, enfin livrera la cargaison de data directement au bureau d'Helsinki.



Logistique de données

Une logistique des données qui passe par des autoroutes de l'information toujours plus interconnectées: avec autant de relais, d'acteurs et de points de péage, qui coûtent au client: «S'il n'a pas d'opérateurs directs au Luxembourg pour assurer cette liaison avec Helsinki, cela lui reviendra donc très cher….,» note Julien Doussot.

«Car, il devra faire appel à ces fournisseurs internationaux – qui eux-mêmes n'ont pas d'équipes directement actives au Grand-Duché – et qui sous-traiteront le service à un prestataire national.

Ce besoin de connexions avec l'étranger est donc un filon pour la jeune société, qui d'emblée se positionne comme un opérateur international, tout en insistant sur sa base géographique et actionnariale luxembourgeoise.

Pour son fondateur, la différenciation d'affaires ne repose pas uniquement sur le double positionnement local et global; elle est aussi digitale.

Les connexions Internet et téléphoniques sont généralement assurées par des infrastructures matérielles des serveurs et des bornes de relais physiques, par lesquels les données transitent.

Alors que l'architecture réseau du nouvel opérateur est avant tout virtuelle: tout passe par le cloud, l'informatique en nuage. Le software est donc la clé.

Des infrastructures dématérialisées

L'avantage pour le client? Un simple branchement suffit; pas de matériel, qui coûte cher à l'achat et à la maintenance, qui prend de la place, puis devient rapidement obsolète et qu'il faut régulièrement remplacer…

Le tout est géré et actualisé en temps réel depuis des serveurs et des relais dématérialisés, et hébergés dans les datacenters de Bettembourg, Bissen, Kayl, ou dans le monde.

Autre argument de vente de Telecom Luxembourg International: l'automatisation du service et l'intelligence artificielle. La gestion des connexions de son réseau est assurée par des machines presque autodidactes.

Concrètement, grâce à un algorithme, l'outil évalue et améliore ses propres performances, sans l'intervention humaine d'un programmeur, et exécute les opérations de manière répétitive, jusqu'à obtenir sans faille les résultats escomptés.

La technologie peut en effet rendre bien des services; non pas seulement en matière d'approvisionnement des données d'un point à un autre de la planète, mais bien en termes prédictifs.

Car l'application reçoit, traite et analyse un volume gigantesque de données, pour en tirer ensuite des informations, quasiment instantanément, qui serviront de signaux annonciateurs.

Pics Netflix et Brexit

Grâce à ces derniers, l'opérateur pourra anticiper les pics soudains de téléchargement de données, puis accroître ses capacités d'échanges d'informations sur le réseau, afin de répondre à la forte demande qui se prépare.

L'événement est souvent prévisible: comme la prochaine saison annoncée d'une série Netflix. Mais, il est parfois inattendu: «Le lendemain du référendum du Brexit en juin 2016, de nombreux opérateurs ont vu leurs liaisons vers Londres saturées,» se souvient Julien Doussot.

Pour développer ces technologies et ces applications, et gérer de manière toujours plus automatisée son réseau de connectivité, ce dernier table donc sur une équipe de bientôt six informaticiens. Une fois le lancement de la société assuré, il espère ainsi acquérir 1.000 à 1.500 clients, d'ici 2023.