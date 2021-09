Die Immobilienmieten in der englischen Hauptstadt sinken so schnell wie seit elf Jahren nicht mehr.

Telearbeit

Wie Corona die Mieten in London sinken lässt

(Bloomberg) – Die Mietpreise für Immobilien in London sanken im August so stark wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr, was auf eine Abkehr vom Leben in städtischen Gebieten während der Pandemie hindeutet.

Der Rückgang der Mietpreise für eine Wohnung um 0,4 Prozent im August war der stärkste seit 2010, teilte das Amt für nationale Statistik ONS am Mittwoch mit. Außerhalb der Hauptstadt sind die Mieten im Rest des Landes im vergangenen Monat allerdings um zwei Prozent gestiegen. Nach 18 Monaten der Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus geht die Tendenz zu größeren Häusern mit Außenraum und Platz für ein Büro.

Käufer gehen davon aus, dass die Flexibilität, häufiger von zu Hause aus zu arbeiten, noch lange nach dem Ende der Pandemie bestehen bleiben wird. Das hat die Immobilienpreise und Mieten in weit entfernten Gebieten wie Nordirland und Cornwall in die Höhe getrieben und in London gesenkt. Der Rückgang der Mietpreise in London „spiegelt einen Rückgang der Nachfrage wider, zum Teil aufgrund der Anpassung der Fernarbeit, was bedeutet, dass die Arbeitnehmer nicht mehr in der Nähe ihrer Büros sein müssen“, heißt es in einer Erklärung des ONS. „Es spiegelt auch einen Anstieg des Angebots wider, beispielsweise ein Überangebot an Mietobjekten, wenn kurzfristige Vermietungen in langfristige Vermietungen umgewandelt werden.“

