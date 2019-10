Die Kunden haben wieder Zugriff zu ihren Konten, meldet das Unternehmen.

Technische Panne bei LuxTrust behoben

LuxTrust meldet, dass die technischen Probleme behoben sind. Sie hatten am Montag und Dienstag für viel Ärger bei den Kunden gesorgt. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", heißt es nun in einer Pressemitteilung.

Wegen Serverproblemen hatten rund 700 000 Nutzer in Luxemburg am Montag und Dienstag keinen Zugang auf ihre Online-Bankkonten. Bereits am Montag waren zwischen 8:02 und 12:15 Uhr Probleme aufgetreten, die im Laufe des Tages behoben werden konnten. Am Dienstag waren die Dienste von LuxTrust zwischen 9:10 und 12:16 Uhr nicht verfügbar.

"Wir sind uns der Auswirkungen dieser Störungen und der Nichtverfügbarkeit für unsere Kunden bewusst und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten", unterstreicht der Spezialist für digitale Authentifizierung und elektronische Signaturen.