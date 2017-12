(mbb) - Die deutsche Prüfgesellschaft Dekra teilte am Freitag mit, dass sie sich auf ihre erste Fahrzeugprüfung in Luxemburg vorbereitet. Am 18. Dezember soll die erste Dekra-Prüfstelle in Anwesenheit des Ministers für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur François Bausch eingeweiht werden. Der Termin für den Start des Kundenbetriebs wird später bekannt gegeben, so das Unternehmen.



Seit dem 1. Februar dürfen neben der SNCT auch andere Unternehmen technische Kontrollen durchführen.



Dekra wurde in Deutschland als Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein gegründet und ist mit jährlich 26 Millionen Fahrzeugprüfungen weltweit eine der führenden Prüfgesellschaften.