Ein neues Gesetz soll den Wettbewerb erhöhen, damit die Preise für Taxis sinken. Der Conseil de la concurrence hat das Vorhaben gebilligt.

Taxireform hat nächste Hürde genommen

(mab) - Der Conseil de la concurrence billigt die Taxireform. Das teilte dieser am Donnerstag in einem Bericht mit. Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) will das Taxiwesen liberalisieren. Er hatte die Wettbewerbsbehörde Ende Januar um eine Prüfung des Gesetzentwurfs gebeten.

Der Conseil de la concurrence kommt zu dem Schluss, dass der Taxi-Sektor eine entscheidende Stellung im Land einnimmt und für den Standort Luxemburg entscheidend sei.

Die Öffentlichkeit habe lange unter den hohen Preisen gelitten. Diese Situation habe sich über die Jahre verschlechtert. Das Gesetz von 2016 habe das Problem also nicht gelöst. Daher werde der Gesetzentwurf zur Reform der Taxireform gebilligt. Somit darf der Markt geöffnet werden. Davon verspricht sich der Conseil de la concurrence innovative Geschäftsmodelle sowie niedrigere Preise für Kunden.

Der Reformvorschlag war zuvor beim Taxiverband auf Ablehnung gestoßen.







