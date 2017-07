(mig) - Im September 2016 trat in Luxemburg die Taxireform in Kraft, mit einer Übergangsphase, die Ende Februar 2017 endete. Seither sind die Preise in der Taxibranche leicht zurückgegangen. Das geht aus einem Bericht des "Observatoire de la formation de prix" hervor, der Ende Juli veröffentlicht wurde. Beobachtet wurde auch eine größere Tarifvielfalt bei den Anbietern.

Untersucht wurde auch die Entwicklung der Taxipreise im Vergleich zur Entwicklung der Kosten für die Anbieter. Zwischen 2004 und 2012 verlief die Entwicklung parallel. Ab 2013 sind die Taxipreise für den Verbraucher stärker gestiegen als die Kosten für die Unternehmen. Hierfür werden zwei Ursachen angegeben: der langsamere Anstieg der Löhne seit 2013 sowie die gesunkenen Treibstoffpreise.

In der Antwort von Infrastrukturminister François Bausch auf eine parlamentarische Frage hieß es Anfang Juli, der billigste „Prix indicatif“ für eine Strecke über zehn Kilometer liege an einem normalen Tag bei 22 Euro, der höchste Preis bei 37,60 Euro. Vor Inkrafttreten des Gesetzes habe der vergleichbare Preis bei 35,60 Euro gelegen.