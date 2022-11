Der Europäische Gerichtshof erklärt den Beschluss der Europäischen Kommission von 2015 über die staatliche Beihilfe Luxemburgs zugunsten von Fiat für nichtig.

Europäischer Gerichtshof

Tax Rulings: Luxemburg setzt sich durch

Der Europäische Gerichtshof erklärt den Beschluss der Europäischen Kommission von 2015 über die staatliche Beihilfe Luxemburgs zugunsten von Fiat für nichtig.

(ndp) – Die EU-Kommission hatte 2015 befunden, dass die Fiat-Gruppe (Fiat Chrysler Finance Europe, FFT), in Luxemburg unerlaubte Steuervorteile bekommen hatte. Das Unternehmen habe Gewinne demnach innerhalb der gleichen Gruppe von einem Unternehmen zum anderen verschoben. Der Brüsseler Behörde zufolge zahlte es unterm Strich beinahe keine Steuern auf erzielte Gewinne. Fiat sollte daher in Luxemburg etwa 30 Millionen Euro nachzahlen. Die Entscheidung stand in einer Reihe von Beschlüssen der Brüsseler Behörde zu unerlaubten Steuervorteilen, etwa auch gegen Apple.

Luxemburg und FFT erhoben jeweils Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses der Kommission beim Gericht der Europäischen Union. Am 24. September 2019 bestätigte das EU-Gericht die von der EU-Kommission verhängte Steuernachzahlung der Fiat-Gruppe in Luxemburg. Die Beschwerden sowohl des Unternehmens als auch Luxemburgs wurden abgewiesen.

Am heutigen Dienstag hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts vom 24. September 2019 allerdings aufgehoben und den Beschluss der Kommission vom 21. Oktober 2015 über die staatliche Beihilfe Luxemburgs zugunsten von FTT für nichtig erklärt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.