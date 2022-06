Viele Unternehmen im Nachbarbundesland finden nur mit Mühe Nachwuchs. Experten sehen die Folgen der Corona-Pandemie immer noch als einen Grund.

Wirtschaft 2 Min.

Lehrling gesucht

Tausende Ausbildungsplätze in Rheinland-Pfalz unbesetzt

Viele Unternehmen im Nachbarbundesland finden nur mit Mühe Nachwuchs. Experten sehen die Folgen der Corona-Pandemie immer noch als einen Grund.

dpa/lrs – Wenige Wochen vor dem traditionellen Ausbildungsstart sind im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz noch viele Lehrstellen offen. „Derzeit sind im Bundesland noch 13.800 Stellen zu besetzen“, teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit unlängst mit.

Das sind rund 2.000 Stellen mehr als im Vorjahr. Besonders viele Ausbildungsjobs gibt es demnach als Verkäuferin oder Verkäufer beziehungsweise als Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Ähnlich sieht es im benachbarten Saarland aus: Dort stehen 3.600 Lehrstellen offen, etwa 500 mehr als 2021.



Als einer der Gründe gelten immer noch die Pandemie-Folgen. Gerade in Corona-Zeiten fanden Berufsorientierungsmessen in Präsenz nicht statt, betont die Regionaldirektion. Ebenso boten Betriebe wenige Praktika an. Dies sei bei der Besetzung der Stellen nachteilig – denn „junge Menschen möchten sich ausprobieren“, wie eine Sprecherin sagt. „Sie wollen das Unternehmen, den Alltag sowie künftige Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, bevor sie sich für den Beruf entscheiden.“

Praktika fehlen

„Praktika bieten sowohl für die Jugendlichen, als auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Vorteile“, meint Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mit Sitz in Saarbrücken. Junge Menschen hätten dadurch einen direkten Zugang zur Berufspraxis, sammelten erste Erfahrungen und könnten feststellen, ob der Beruf ihren Vorstellungen und Neigungen entspricht. „Betriebe lernen ihre künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr früh kennen und binden sie rechtzeitig ans Unternehmen“, sagt Schulz.

Warum die Personalnot in der Gastronomie so groß ist Gastronomen sind verzweifelt: Erst fehlten die Gäste, jetzt fehlen die Kellner und Köche.

Nach dem zeitweisen Abklingen der Corona-Pandemie und trotz des Ukraine-Krieges bleibe der Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz aber stabil, betonen die vier Industrie- und Handelskammern (IHK) im Bundesland. Bis zum 31. Mai 2022 seien 5955 neue Ausbildungsverträge eingetragen worden – fast so viele wie im Vorjahr. „Das zeigt auch: Der Karriereweg Ausbildung trotzt Krisen und geopolitischen Umwälzungen“, erklärt Holger Bentz, bildungspolitischer Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz.

Überalterung der Betriebe

Allerdings sei der Bedarf der Ausbildungsunternehmen, ähnlich wie in Luxembug, noch lange nicht gedeckt. „Die Zahl der bis dato unbesetzten Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen“, betont Bentz. „Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der Fachkräftemangel – vor Corona mannigfaltig diskutiert - ist immer noch da.“ Auch an der Überalterung vieler Belegschaften in mittelständischen Firmen habe sich wenig geändert.

Die Fachkräfte fehlen „überall“ Das sagen zwei Experten der ADEM. Die Pandemie verhindert Praktika, verzögert Ausbildungen und könnte für höhere Abbrecherquoten sorgen.

Doch auch auf dem Studierendenmarkt habe Corona Spuren hinterlassen, sagt Bentz. „Dem Statistikamt zufolge gab es 2021 die niedrigste Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Rheinland-Pfalz seit 14 Jahren. Die Ursachen dafür sind bekannt. Viele Abiturienten hat die Vorstellung abgeschreckt, ein Studium komplett vom Bildschirm aus zu beginnen, da Präsenzunterricht nicht vorgesehen war.“ Sogenannte Studienzweifler besäßen aber durchaus gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Der Bedarf für engagierte Azubis ist ungebrochen.“

Mit Partnern wie der Bundesagentur für Arbeit sowie Handelskammern und Schulen wollen die vier Industrie- und Handelskammern nun kreativ für Ausbildungen werben. Info-Veranstaltungen für Lehrstellen sollen verstärkt stattfinden - sommergerecht, etwa auch vor Schwimmbädern.