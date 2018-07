Die Stimmung ist angespannt: Der Tarifkonflikt steckt schon seit 2016 in einer Sackgasse, der Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite ist abgebrochen. Kurz vor dem ersten Termin des Schlichtungsprozesses erhöhen die Gewerkschaften nun den Druck.

Wirtschaft 93 3 Min.

Tarifstreit mobilisiert Tausende

Mara BILO Die Stimmung ist angespannt: Der Tarifkonflikt steckt schon seit 2016 in einer Sackgasse, der Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite ist abgebrochen. Kurz vor dem ersten Termin des Schlichtungsprozesses erhöhen die Gewerkschaften nun den Druck.

Es ist kaum möglich, sich gegenseitig zu verstehen – so laut geht es an diesem Donnerstagabend an der Kreuzung Boulevard de la Pétrusse/Rue Schiller in Luxemburg-Stadt zu. Rote Flaggen, rote Mützen, rote Jacken – die Arbeitnehmerorganisation OGBL hat alle Mitarbeiter des Bausektors zu einer Demonstration aufgerufen. Die Zahl der Demonstranten steigt jede Minute; viele sind dank der Shuttlebusse gekommen, die der OGBL eigens für diese Versammlung organisiert hat.

57 Foto: Christophe Olinger

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger

Bis zu 3 000 Arbeitnehmer des Baugewerbes sind insgesamt bei der Protestaktion des OGBL erwartet, so René Lindenlaub, Regionaldirektor der Polizei in Luxemburg-Stadt, dem das „Luxemburger Wort“ am Rande der Demonstration begegnet ist. Zum gleichen Zeitpunkt sind auch mehr als 500 Beschäftigte des Bausektors in Esch/Alzette bei der Demonstration des LCGB anwesend.

Gemeinsame Forderungen, getrennte Demonstrationen Der OGBL vertritt die Mehrheit der Beschäftigten im Bausektor – „80 Prozent“, so Jean-Luc De Matteis, Gewerkschaftssekretär des OGBL. Somit verhandelt der OGBL in erster Linie die Kollektivverträge und die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer. Der LCGB sitzt allerdings als minderheitliche Gewerkschaft auch mit am Tisch der Verhandlungen. Nun haben die Gewerkschaften sich dafür entschieden, getrennte Versammlungen zu organisieren. „Wir hatten anfangs eine gemeinsame Demonstration geplant“, erklärt De Matteis, „der LCGB hat dann einseitig beschlossen, eine eigene Versammlung am selben Tag und zur selben Uhrzeit zu veranstalten. Das ist unverschämt gegenüber den Beschäftigten; Gewerkschaftliche Einheit ist wichtig.“ Tiago Ferreira von der Gewerkschaft LCGB erklärt seinerseits: „Die Entscheidung wurde im Einklang mit den Arbeitnehmervertretern getroffen. Wir glauben, dass es im Interesse aller Mitarbeiter ist, eine parallele Versammlung auch in Esch/Alzette zu organisieren – unter anderem wegen der geografischen Nähe.“







Gewerkschaften machen Druck Im stockenden Tarifkonflikt des Bausektors rufen die Arbeitnehmerorganisationen OGBL und LCGB die Mitarbeiter zu Demonstrationen auf.

Der Grund für die einberufenen Protestaktionen in Luxemburg-Stadt und in Esch/Alzette ist der stockende Tarifkonflikt im Bausektor, der schon seit 2016 anhält. Die Forderungen wurden bereits mehrmals klar formuliert: Die Gewerkschaften wollen für die Arbeitnehmer insgesamt 4,5 Prozent mehr Geld – also für die Jahre 2016 bis 2019 jeweils 1,5 Prozent pro Jahr. Und: Eine einmalige Prämie pro Jahr für alle Beschäftigen – diese soll rückläufig für 2016, 2017 und 2018 wirksam sein.

36 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Die Arbeitgeberseite beharrt ihrerseits auf ihr Angebot: eine lineare Erhöhung der Tarife über drei Jahre um insgesamt 2,1 Prozent – also 0,7 Prozent pro Jahr. Diese angebotene Gehaltserhöhung bezieht sich auf die bereits im Kollektivvertrag vorhandene Lohntabelle. Zu beachten ist allerdings, dass 70 Prozent der Beschäftigten im Bausektor nicht dem Kollektivvertrag entsprechend bezahlt werden. So könnten die betroffenen Mitarbeiter von der Gehaltserhöhung nicht profitieren und leer ausgehen.

Schlichtung fängt an

Tarifkonflikt im Bausektor: Verhärtete Fronten Der Dialog zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern im Bausektor ist abgerissen. Die vierte Verhandlungsrunde Ende 2017 hat das nicht ändern können. Hauptforderung ist nach wie vor eine „reelle“ Erhöhung der Gehälter.

Die Schlichtungsprozedur wurde nun von den Gewerkschaften beantragt; der erste Termin findet am kommenden Mittwoch, den 11. Juli, statt. Dass die Gewerkschaften den Schritt zur Schlichtung machen, war für die Arbeitgeberseite eine „große Überraschung“, wie es Pol Faber, Generalsekretär des Groupement des Entrepreneurs, im Gespräch am Mittwoch mit dem „Luxemburger Wort“ ausdrückte. Jean-Luc De Matteis, Gewerkschaftssekretär des OGBL versteht das nicht: „Schon während den Verhandlungen hat die Arbeitgeberseite öfters auf den Schlichtungsprozess hingewiesen.“

Großer Einsatz der Polizei Rund dreißig Polizisten sind am Donnerstagabend im Einsatz, um den guten Ablauf der Demonstration in Luxemburg-Stadt sicherzustellen – darauf weist René Lindenlaub, Regionaldirektor der Polizei in Luxemburg-Stadt, hin. „Es handelt sich hier vor allem um Verkehrspolizisten.“ Die Polizei begleitet den Demonstrationszug, der von der Kreuzung Boulevard de la Pétrusse/Rue Schiller bis hin zur Place Clairefontaine zieht. Der Boulevard Pétrusse muss während dieser Zeit gesperrt werden, aber: „Wir tun alles, um eine negative Auswirkung auf den Verkehr zu vermeiden“, so Lindenlaub. Wegen des Lärms sehen sich auch die Polizeikräfte gezwungen, Ohrenstöpsel zu tragen.