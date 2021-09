TotalEnergies übernimmt heute die Tankstelle in Wasserbillig in Richtung Trier. Zwischenzeitlich blieben deshalb die Zapfsäulen geschlossen.

Modernisierungsarbeiten

Tankstelle in Wasserbillig vorübergehend geschlossen

Autofahrer, die am Dienstag vor der Arbeit noch schnell volltanken wollten, wurden an der Tankstelle in Wasserbillig Richtung Trier enttäuscht. Denn die Zapfsäulen waren ebenso geschlossen wie der Shop.

Der Grund: Am 28. September übernimmt TotalEnergies in Luxemburg die Konzession für die Tankstelle. Der Übergang habe Moderniniserungsarbeiten erfordert, weswegen die Station zwischenzeitlich stillgelegt werden musste, so der Konzern in einer Stellungnahme. Seit 9 Uhr sei die Tankstelle aber wieder geöffnet.

Total erhält Konzession für Autobahnstationen in Wasserbillig TotalEnergies wird ab Ende September für zehn Jahre beide Stationen an der Grenze zu Deutschland betreiben.

TotalEnergies hatte die europäische Ausschreibung für die beiden Autobahnkonzessionen in Wasserbillig gewonnen. Die Konzessionen gelten ab dem Dienstag für einen Zeitraum von zehn Jahren. Die gegenüberliegende Tankstelle in Richtung Luxemburg wird bereis seit 1994 von Total verwaltet.

