Verkehr

Tankrabatt in Luxemburg wird womöglich verlängert

Uwe HENTSCHEL Der Regierungsrat soll am Freitag über einen entsprechenden Vorschlag des Finanzministeriums beraten

Noch bis Ende des Monats erhalten Autofahrer als Reaktion auf die massiv gestiegenen Preise an der Zapfsäule einen Nachlass von 7,5 Cent pro Liter Benzin oder Diesel, doch ist geplant, diese Regelung bis Ende August zu verlängern. Wie das Finanzministerium auf Anfrage mitteilte, soll dazu am Freitag zur Sitzung des Regierungsrats ein entsprechender Vorschlag eingereicht werden. Begründet wird dieser Vorstoß mit einer derzeit ähnlichen Regelung in Deutschland. Der dort geltende Tankrabatt läuft ebenfalls zum 31. August aus.

Mit einer Verlängerung der Regelung in Luxemburg werden damit also nicht nur die Bürger entlastet, sondern auch die Tankstellen unterstützt - insbesondere die in Grenznähe zu Deutschland. Da sich nämlich die Kraftstoffpreise auf deutscher Seite auf ähnlichen Niveau bewegen wie in Luxemburg, Benzin in den vergangenen Wochen zeitweise sogar minimal günstiger war, hat der Tanktourismus spürbar nachgelassen.

Ein Ende des Zuschusses in Luxemburg zum Monatsende könnte also dazu führen, dass zumindest im August der Kraftstoff in Deutschland billiger wäre, Luxemburger also zum Tanken verstärkt ins Nachbarland fahren würden.

Mit dem Vorschlag, über den am Freitag beraten werden soll, reagiert das Finanzministerium auch im Sinne des Verbraucherverbands ULC, der ebenfalls eine Verlängerung der staatlichen Bezuschussung von Energiekosten und darüber hinaus angesichts der starken Inflation auch noch die Aussetzung der CO₂-Steuer fordert.

Der Verband verweist auf die durchschnittliche jährliche Inflationsrate, die im Juni auf 7,4 Prozent gestiegen sei. Benzin sei gegenüber Juni 2021 um fast 54 Prozent, Diesel im selben Zeitraum um mehr als 62 Prozent und Heizöl sogar um über 104 Prozent teurer geworden. „Dies sind erschreckende Zahlen, die für einen erheblichen Kaufkraftschwund der Verbraucher stehen“, so der ULC.



