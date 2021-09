Sowohl Super-95 als auch Super-98 werden in der Nacht zum Mittwoch in Luxemburg teurer.

Tanken in Luxemburg

Benzinpreis nähert sich der 1,4-Euro-Marke

Sowohl Super-95 als auch Super-98 werden in der Nacht zum Mittwoch in Luxemburg teurer.

Das Tanken in Luxemburg wird abermals teurer. Superbenzin mit 95 Oktan kostet ab Mittwoch bis zu 1,372 Euro (plus 1,9 Cent), Super-98 verteuert sich auf 1,467 Euro (plus 1,8 Cent). Damit müssen Autofahrer für die 50-Liter-Tankfüllung um knapp einen Euro mehr berappen.

Der Preis für Diesel bleibt vorerst unverändert bei maximal 1,236 Euro.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.