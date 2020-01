Die Tagesstätte „L'Abeille“ schließt ihre Türen, wie die Gewerkschaften LCGB und OBGL am Montag mitteilen. Damit sind die Stellen der 44 Mitarbeiter in Gefahr.

Tagesstätte „L'Abeille“ stellt Aktivitäten ein

(mbb) - Schlechte Nachricht für die Mitarbeiter der Europäischen Investitionsbank (EIB): Die Aktivitäten der Kindertagesstätte „L'Abeille“ werden eingestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaften LCGB und OGBL hervor. Wann genau die Kinderkrippe schließen wird, ist bislang nicht bekannt.

Die Tagesstätte auf Kirchberg beschäftigt 44 Mitarbeiter und nimmt seit mehr als 20 Jahren die Kinder der EIB-Mitarbeiter auf. Die Gewerkschaften wurden über die Entscheidung der Bank informiert: „Die EIB hat einseitig entschieden, ihren Mitarbeitern diese Dienstleistung nicht mehr anzubieten“, heißt es in der Mitteilung. Beide Gewerkschaften prangern die „mangelnde Kommunikation der EIB und des Anbieters in dieser Angelegenheit“ an. „Ihr Handeln zeigt Gleichgültigkeit gegenüber den Mitarbeitern der Kinderkrippe, aber auch gegenüber den Eltern“, heißt es weiter. Durch die Schließung der Kinderkrippe sind die Arbeitsstellen der 44 Mitarbeiter in Gefahr.