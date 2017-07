(aa) - Der bisherige CEO der Landewyck Tobacco S.A. und General Manager der Landewyck Holding sàrl., Christian Greiveldinger, verlässt plötzlich das Unternehmen. Die Trennung erfolge in beiderseitigem Einvernehmen, hieß es am Montag in einer recht knapp gehaltenen schriftlichen Unternehmensmitteilung.



Greiveldinger war seit 1998 im Vertrieb des Tabakunternehmens tätig. Er habe in dieser Zeit wesentlich zur Entwicklung der internationalen Präsenz der Gruppe beigetragen, stand in dem Schreiben. Seit 2015 war er CEO und Verwaltungsratspräsident. Vor seiner Zeit bei Landewyck war Christian Greiveldinger für Shell / Select Cash, Médecins sans frontières und Car Hifi S.A. tätig.



Jan Vandenneucker neuer Landewyck-Chef



Die Leitung der Landewyck Holding sàrl. und der Tabakaktivitäten der Gruppe sollen nun von Jan Vandenneucker übernommen werden, der laut Mitteilung 14 Jahre Branchenerfahrung mitbringt, u.a. bei Cinta (Reemtsma/Altadis) und Imperial Tobacco. Jan Vandenneucker werde auch neuer Verwaltungsratspräsident und seine bisherige Funktion des CEO Wholesale & Logistics beibehalten, sagte CFO Freddy D'herckers, dem "Luxemburger Wort".

Christian Greiveldinger selbst sagte dem "Luxemburger Wort" am Montagnachmittag, er habe seine Ämter niedergelegt. Weitere Angaben könne er nicht machen, weil eine Stillschweigevereinbarung getroffen worden sei. "Ich wünsche dem Unternehmen und den Beschäftigten aber in jedem Fall alles Gute für die Zukunft", so Greiveldinger.

Der richtige Mann für große Herausforderungen



Marketingdirektor Georges Krombach betonte am Montagnachmittag gegenüber dieser Zeitung auf Anfrage, es habe keinen Streit mit Christian Greiveldinger gegeben. Auch habe sich dieser nichts zuschulden kommen lassen, sondern sich in den vergangenen Jahr sehr um das Unternehmen verdient gemacht. Landewyck stehe vor großen Herausforderungen und man sei einfach zur Auffassung gelangt, dass Jan Vandenneucker dafür der richtige Mann sei, so Krombach.

Aus gut informierten Kreisen war auch zu hören, dass die Vorstellungen Christian Greiveldingers und mancher Aktionäre über die weitere Entwicklung nicht mehr vereinbar waren. Dabei soll es nicht in erster Linie um die Strategie an sich, sondern vielmehr um die Art der Umsetzung gegangen sein, die Greiveldinger - dem die Beschäftigen stets ein Anliegen gewesen sein sollen -, angeblich nicht mehr mittragen wollte.



Produktion im Großherzogtum wird neu formiert



Zu den Herausforderungen der kommenden Jahre zählt sicher der Umzug nach Diekirch. Landewyck formiert seine Produktion innerhalb des Großherzogtums in den kommenden Jahren bekanntlich neu. Ein neuer, zwölf Fußballfelder großer Produktionsstandort entsteht im Norden von Diekirch in der Industriezone "Zano" im Bereich Fridhaff.



Als das Projekt Ende 2015 vorgestellt wurde, hatte es geheißen, dass auch wenn die Produktionskapazität der künftigen Tabakfabrik in Diekirch jener der existierenden Standorte Hollerich plus Ettelbrück entspreche, in diesem Bereich nicht mehr so viel Personal benötigt werde wie zuvor. Es werde allerdings niemand entlassen. Mitarbeiter bekämen gegebenenfalls eine neue Aufgabe zugeteilt.