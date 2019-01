Swift als Waffe

Gedroht wurde schon manches Mal damit – jetzt sind tatsächlich Banken vom Datennetz Swift ausgeschlossen worden – und damit vom internationalen Finanzmarkt. Der in Belgien ansässige Datenübermittler der globalen Finanzbranche wird zum Spielball der Politik.

Dreh- und Angelpunkt des internationalen Zahlungsverkehrs ist Swift. Die „Society for Worldwide Interbank Financial Telekcommunication“ ist ein von Banken gegründetes Privatunternehmen, das zwar in einem Vorort von Brüssel seinen Sitz hat – aber von den USA gerne dazu benutzt wird, eigene Interessen durchzusetzen.



Nach der Annexion der Krim erwägten die USA, Russland als Antwort darauf vom internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen ...