Im Saarland hält die chinesische Firma trotz Protesten der Anwohner an ihren Plänen zum Bau einer Anlage fest

Chinesisches Batteriewerk

SVolt Energy plant fünf Fabriken in Europa

Im Saarland hält die chinesische Firma trotz Protesten der Anwohner an ihren Plänen zum Bau einer Anlage fest

(Bloomberg) - Der chinesische Batteriehersteller SVolt Energy Technology plant, seine Präsenz in Europa auf bis zu fünf Werke auszuweiten. Gespräche zur Belieferung der europäischen Automobilhersteller sind bereits weit fortgeschritten.



SVolt, das aus dem chinesischen Autoriesen und BMW-Partner Great Wall Motor Co. hervorgegangen ist, strebt bis zum Ende des Jahrzehnts eine Produktionskapazität von mindestens 50 Gigawattstunden in Europa an. Damit können bis zu 1 Million Elektroautos ausgerüstet werden.

SVolt spricht derzeit mit mehreren europäischen Autobauern über Liefervereinbarungen für Batteriezellen, wobei drei Verträge bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden sollen.

Chinesisches Unternehmen baut Batteriezellfabrik im Saarland Die Ansiedlung des chinesischen Investors SVolt weckt im Nachbarbundesland die Hoffnung, an die alte industrielle Stärke anzuknüpfen.

SVolt baut derzeit eine 12-Gigawatt-Anlage in Thüringen, nachdem eine 2-Milliarden-Euro-Investition im Saarland wegen Protesten der Anwohner bis 2027 verschoben wurde. Das Unternehmen hält aber an den Plänen im Saarland fest, sagt Europachef Kai-Uwe Wollenhaupt. Die Strategie von SVolt zielt auf kleinere Produktionsstätten ab, die die lokalen Ressourcen weniger stark beanspruchen.

Geprüft werden Standorte in Ost-, Nord- und Westeuropa mit einem größeren Standort im 20-Gigawatt-Bereich.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.