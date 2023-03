In München und Frankfurt wird kein Passagierflugverkehr stattfinden, und die Fernzüge der Bahn bleiben im Depot stehen.

Tarifkonflikt

Superstreiktag legt am Montag Deutschland lahm

In München und Frankfurt wird kein Passagierflugverkehr stattfinden, und die Fernzüge der Bahn bleiben im Depot stehen.

Der Münchner Flughafen gibt bekannt: Am Sonntag und am Montag wird es dort keinen Passagierverkehr geben. Ähnlich der Flughafen Frankfurter: dort wird es am Montag keinen regulären Passagierverkehr geben.

Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag mit. „Fraport bittet Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen.“ Auch Umsteigeverkehre könnten am größten deutschen Flughafen nicht stattfinden. Fraport zufolge waren an diesem Tag ursprünglich etwa 1.170 Starts und Landungen mit insgesamt rund 160.000 Passagieren geplant.



Auch wer in Deutschland am Montag mit der Bahn reisen will, wird es schwer haben. Denn mit einem großangelegten Warnstreik legen die Gewerkschaften EVG und Verdi weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahm. Kein ICE oder IC wird am kommenden Montag unterwegs sein. Die Deutsche Bahn stellt wegen eines bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor ihren gesamten Fernverkehr ein. Die Fahrgäste sollen gebuchte Tickets auch später nutzen können.

Betroffen von dem ganztägigen Warnstreik sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Auch die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung soll bestreikt werden. Mit den Aktionen erhöht Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

