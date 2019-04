La jeune pousse qui recense les idées de sorties via son site et son application a levé 800.000 euros lors de son premier tour de table.

Supermiro réussit sa première levée de fonds

Aude FORESTIER

Lancée en 2015, «la start-up à lunettes», comme elle aime se définir, a annoncé avoir réussi sa première levée de fonds d'un montant de 800.000 euros auprès de trois investisseurs luxembourgeois. «Le succès et les revenus obtenus dès les premiers mois ont permis d’autofinancer la pénétration du marché luxembourgeois, ainsi que le développement de l’algorithme, qui rend possible un déploiement du produit à plus grande échelle», a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Forte de ses succès et des chiffres réalisés (42% de pénétration sur les 20-45 ans urbains au Luxembourg, la jeune firme a décidé de «pousser» son développement au-delà des frontières et de conquérir Bruxelles.



Un investissement pour avancer



Supermiro dit avoir ouvert la porte des investisseurs pour «aller plus vite, plus loin, plus fort». « Cela nous permet de développer nos produits et notre technologie et de lancer le service à l’international, pour partir à la conquête de l’Europe», a expliqué Elfy Pins, la « Chief Entertainment Officer ». Le service est disponible au Luxembourg, en Grande Région et dans la capitale belge. Avec cette levée de fonds, la société se concentre sur l’accélération et le développement de ses activités en Belgique, puis se tournera vers la France dans un second temps.



En tout, 80.000 utilisateurs réguliers viennent chercher des idées de sorties près de chez eux. Grâce à la géolocalisation et à un algorithme, elle propose 4.000 événements par mois et plus de 600 bonnes adresses. En l'espace de 12 mois, l'application a été téléchargée 12.600 fois.