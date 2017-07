(jag) - Cactus bleibt der unumstrittene Marktführer im Lebensmittelbereich in Luxemburg. Laut einer TNS-Ilres Umfrage gaben drei Viertel der Befragten an, ihre Einkäufe in einem Geschäft dieser Supermarktkette zu erledigen. Cactus liegt dabei in sämtlichen Alterskategorien, unabhängig vom Wohnort, an der Spitze.

Dahinter verdichtet sich das Verfolgerfeld: An Nummer zwei liegt Delhaize Proxy mit 41 Prozent Nennungen und einem ausgeglichenen Kundenprofil. Dahinter folgen Auchan (39) Prozent und Aldi (38 Prozent). Beide Ketten ziehen eine jüngere und deutlich internationalere Kundschaft an. Auf den weiteren Plätzen folgen Lidl, Match, Cora und Naturata.



Während Cora und Match besonders im Süden des Landes beliebt sind, zieht es die Kunden aus dem Norden des Landes eher ins das Pall Center.

Weiteres Fazit: Die allerwenigsten Kunden beziehen ihre Lebensmittel aus einer einzigen Lebensmittelkette.