Luxemburger zahlen die höchsten Mieten in der OECD

Laut einer Vergleichsstudie sind in keinem Industrieland die Mieten so hoch wie hier. Dafür landet Luxemburg auch bei den Gehältern ganz oben.

Nach Zahlen des britischen Vergleichsportals „Compare the Market“ werden in Luxemburg die höchsten Mieten aller Staaten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) gezahlt. Demnach werden hier durchschnittlich 3.108 US-Dollar im Monat fällig. Abgeschlagener Zweiter in der Hinsicht ist Island mit 2.093 Dollar, gefolgt von Irland (2.087) und den USA (1.948).

Bei den Hauspreisen landete das Großherzogtum in der gleichen Erhebung mit 11.123 Dollar pro Quadratmeter auf dem zweiten Platz in der OECD hinter Südkorea (12.217). Dahinter folgen Israel (6.712) und Japan (6.663). Dafür belegte Luxemburg aber auch bei den Durchschnittseinkommen mit 4.240 Dollar vor Dänemark (3.634) und Australien (3.611) den ersten Rang.

Das Portal errechnete aus den durchschnittlichen Angaben zu Einkommen, Lebenshaltungskosten und Arbeitslosenrate einen Index, um den finanziellen Stress vergleichen zu können, unter dem die Einwohner der OECD-Länder stehen. Trotz der hohen Kosten landeten die Luxemburger aufgrund der hohen Durchschnittseinkommen in der Gesamtwertung auf einem der hinteren Plätze (Platz 30 von 36).

In dieser Lesart ist der finanzielle Stress für die Einwohner hier also im internationalen Vergleich eher gering. Demnach sind die Bewohner Costa Ricas dem stärksten finanziellen Stress ausgesetzt, gefolgt von Kolumbien und Griechenland. Am wenigsten gestresst sind nach der Methodik die Einwohner der USA, Australiens und Dänemarks.

