(spo) - Luxemburg liegt an erster Stelle einer neuen Rangliste der produktivsten Länder. Die Internetplattform Expert Market hat die Liste mit 34 Ländern am Mittwoch veröffentlicht.



Um die Produktivität zu berechnen, wurde das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf durch die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden der beruflich aktiven Bevölkerung geteilt. Demnach führt Luxemburg die Rangliste mit 59,2 Euro pro Arbeitsstunde an, gefolgt von Norwegen (45,4 Euro) und Dänemark (33 Euro). Schlusslichter der 34 betrachteten Länder sind Russland (4,9 Euro), Costa Rica (4,8 Euro) und Mexiko (3,1 Euro).

Die Studie ist mit großer Vorsicht zu genießen. Um das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu berechnen, wird die gesamte Einwohnerzahl herangezogen. Im Fall von Luxemburg sind dies 590 667 Einwohner. Dazu zählen zum Beispiel auch Kinder und Rentner. Hinzu kommt, dass die Arbeitsstunden nicht nur von Einwohnern geleistet werden, sondern auch von den über 180 000 Grenzgängern die jeden Tag im Land arbeiten.



Dennoch interessant, wenn auch nicht ganz verwunderlich, ist die Tatsache, dass jene Länder die in der Studie besser abschneiden, die sind, in denen im Durchschnitt weniger Stunden pro Jahr gearbeitet wird. So arbeitet die durchschnittliche Arbeitskraft in Luxemburg oder Norwegen nur 1 512, beziehungsweise 1 424 Stunden im Jahr. Dagegen werden in Costa Rica und Mexiko über 2 000 Arbeitsstunden im Jahr geleistet.