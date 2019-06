Amazon ist erstmals auf den ersten Platz in einer jährlichen Rangliste der wertvollsten Marken der Welt vorgestoßen.

Studie: Amazon ist wertvollste Marke der Welt

(dpa/SC) - Damit hat der Online-Händler erstmals die langjährigen Spitzenreiter Apple und Google hinter sich gelassen. Die Marktforschungsfirma Kantar errechnete für den Online-Händler und Technologiekonzern einen Markenwert von 315,5 Milliarden Dollar. Das war ein Sprung von 52 Prozent binnen eines Jahres.

Apple liegt dahinter mit 309,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Google mit 309 Milliarden.



"Als Onlinehändler gestartet, befriedigt Amazon heute Konsumentenbedürfnisse in vielen unterschiedlichen Kategorien", erklärte Kantar-Deutschlandgeschäftsführer Bernd Büchner zur Vorstellung der Studie am Dienstag. Amazon ist unter anderem in Konkurrent von Netflix mit seinem Videostreamingdienst und ein großer Anbieter von Cloud-Infrastruktur.

Die Lautsprecher Google Assistant und Amazon Echo, ausgestattet mit der Sprachassistentin Alexa. Foto: Britta Pedersen/ZB/dpa

Die Firma mit Hauptsitz in der US-Metropole Seattle, die von dem aktuell reichsten Mann der Welt Jeff Bezos gegründet wurde, konnte ihren Markenwert in den vergangenen fünf Jahren etwa verfünffachen. Zu dem gigantischen Wachstum des größten Online-Händlers hat unter anderem beigetragen, dass das Unternehmen sich in neue Richtungen ausgebreitet hat. Es betreibt und unter anderem einen erfolgreichen Streaming-Dienst, der eigene Produktionen in Auftrag gibt, einen Lebensmittel-Lieferservice und vertreibt ein eigenes Spracherkennungs-Gerät, Alexa.

Kantar baut seine "BrandZ"-Studie auf Verbraucher-Umfragen sowie den Geschäftszahlen der Unternehmen auf. Es ist eine von mehreren Studien, die den Wert von Marken berechnen.

In den Top 10 der "BrandZ"-Studie befinden sich:

Amazon Apple Google Microsoft Visa Facebook Alibaba Tencent McDonald's AT&T

Aus Deutschland kommen in der "BrandZ"-Rangliste wie im Vorjahr acht Marken. Luxemburg ist auf der Liste nicht vertreten. SAP kommt als erste deutsche Firma auf den 16. Platz, vor der Deutschen Telekom (25). Die Autobauer Daimler und BMW liegen auf den Rängen 54 und 55. Es folgen DHL auf Platz 88, Siemens (92), Aldi (96) und Adidas (100).