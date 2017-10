(M.G.) - Nach zehn Jahren Planung und drei Jahren Bauzeit konnte gestern die Erweiterung des Stromnetzes rund um Luxemburg-Stadt eingeweiht werden. Der „Luxring“ soll die Versorgung der Stadt Luxemburg und des Südens des Landes sichern.



Mit großen Bauprojekten wie in Kirchberg oder dem Ban de Gasperich sowie den Bemühungen der Regierung Elektromobilität zu fördern, wird zukünftig immer mehr Strom gebraucht.



80 Millionen Euro wurden in das Projekt "Luxring" investiert.

Foto: Caroline Martin

„Die bestehende Verbindung zum deutschen Stromnetz ist inzwischen 45 Jahre alt“, erklärt Claude Seywert, Geschäftsführer von Creos Luxemburg. Seither habe sich der Spitzenverbrauch von rund 200 Megawatt auf mehr als 800 Megawatt gesteigert.



„Es werden sich noch viele Stromkonsumenten für Luxemburg entscheiden“, sagte Etienne Schneider in Hinblick auf noch ausstehende Ankündigungen von Unternehmen, die sich wohl bald im Großherzogtum niederlassen werden. Marc Lies, der Bürgermeister der Gemeinde Hesperingen, nannte das Beispiel der Firma Dupont de Nemours, die in den kommenden Jahren ihre Produktion in Itzig ausbauen und dementsprechend viel Strom benötigen wird.



Aber auch die Tram, elektronisch betriebene Busse und Autos werden einkalkuliert, wenn es darum geht, wie viel Strom Luxemburg in Zukunft benötigt. „Für die Tram wurden rund 20 Megawatt Leistung berechnet“, so Claude Seywert. Auch Elektroautos benötigen eine Menge Strom. „Ein Elektroauto, das rund 15 000 Kilometer im Jahr fährt, verbraucht etwa die gleiche Menge Strom wie ein kleines Einfamilienhaus“, erklärt Claude Seywert. Bisher ist das kein Problem, doch verbreiten sich elektronisch betriebene Fahrzeuge in kommenden Jahren, muss das Stromnetz dem standhalten können.



Um all das zu gewährleisten wurde das Netz um 35 Kilometer verlängert. Dafür wurden insgesamt 71 Maste aufgestellt und 300 Kilometer Luftkabel gezogen. Etwa die Hälfte der Leitungen mussten der Umwelt zuliebe in einem aufwendigen Verfahren unterirdisch verlegt werden. Kostenpunkt des Netzausbaus liegt bei 80 Millionen Euro.



Claude Seywert, CEO von Creos, Etienne Schneider, Wirtschaftsminister und Marc Lies, Bürgermeister der Gemeinde Hesperingen weihten das Luxring-Netzwerk offiziell ein.

Foto: Caroline Martin

Auch wurde ein neues Umspannwerk in Itzig gebaut, das nun als Einspeisepunkt für Stadteile wie Gasperich und Findel fungiert. Dadurch wurde das alte Umspannwerk gleich am Rande des Dorfes überflüssig. In den kommenden zwei bis drei Jahren soll das dann auch abgerissen werden und das Land zum Bau von Wohnungen genutzt werden können.



Durch eine neue Verbindung zum belgischen Stromnetz, verringert „Luxring“ ebenfalls das Risiko eines Stromausfalles. Kommende Woche wird die Leitung zum ersten Mal nach Belgien durchgeschaltet. Nun, da die neuen Linien vollständig angeschlossen und funktionsfähig sind, können alte Verbindungen wie die zwischen Heisdorf und Bartringen erneuert werden.