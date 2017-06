Von Laurent Schmit

Der Luxemburger ist faul – zumindest was den Wechsel seines Stromanbieters angeht. Ganze 163 Privatkunden wechselten 2015 ihren Anbieter, was 0,1 Prozent des Marktes entspricht. Luxemburg bleibe hierbei weiter hinter anderen Ländern zurück, heißt es vom Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). In Belgien wechselten 2014 immerhin 12,2 Prozent der Haushalte ihren Versorger.

Dabei seien die Preise der alternativen Anbieter durchaus konkurrenzfähig, sagt Claude Hornick, der Abteilungsleiter für den Energiebereich beim ILR ...