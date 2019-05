In der zweiten Jahreshälfte 2018 sind die Preise für Strom und Gas im Großherzogtum zum Teil deutlich angestiegen. Sie zählen aber weiterhin zu den niedrigsten der EU.

Strom in Luxemburg um 4,5 Prozent teurer geworden

(dpa/jt) - Die Bürger in Luxemburg müssen vergleichsweise wenig Geld für Strom ausgeben. Wie aus einer Erhebung von Eurostat hervorgeht, zählen die Strompreise im Großherzogtum nach wie vor zu den niedrigsten in der EU. Im Schnitt zahlte ein Haushalt im Großherzogtum im zweiten Halbjahr 2018 –inklusive aller Steuern und Abgaben – 30 Cent pro Kilowattstunde Strom. Der europäische Durchschnitt liegt bei 21,1 Cent.

Private Haushalte in Deutschland zahlen indes mit die höchsten Strompreise in der Europäischen Union. Im zweiten Halbjahr 2018 kostete im deutschlandweiten Durchschnitt eine Kilowattstunde Strom 30 Cent. Nur in Dänemark ist der Strom noch teurer (31,2 Cent). Mehr als die Hälfte des Strompreises besteht nach Angaben von Eurostat in Deutschland aus Steuern und Abgaben (54 Prozent). Ähnlich sieht es in Dänemark (64 Prozent) und Portugal (55 Prozent) aus. In Luxemburg machen Steuern und Abgaben hingegen nur 23 Prozent des Durchschnittspreises aus.

Entgegen dem europäischen Trend ist der Strom in Deutschland aber nicht teurer geworden. Während in der EU die Strompreise zwischen 2017 und 2018 um 3,5 Prozent anstiegen, verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang um 1,6 Prozent. In Luxemburg stiegen die Strompreise zwischen dem 2. Halbjahr 2017 und demselben Zeitraum 2018 um 4,5 Prozent. Gas wurde sogar um 7,8 Prozent teurer.