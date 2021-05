Aufsichtsbehörde nimmt Assekuranzen unter die Lupe - auch eine aus Luxemburg.

Stresstest für Versicherer

(MeM) - Die Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa prüft die Krisenfestigkeit großer Versicherer in Europa. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, startete sie dazu einen Stresstest, an dem 44 Konzerne teilnehmen. Darunter mit Lombard International ein Versicherungskonzern aus Luxemburg. Lombard International Assurance, 1991 in Luxemburg gegründet, wurde 2014 für 399 Millionen Euro vom US-Vermögensverwalter Blackstone gekauft und mit der Philadelphia Financial Life Assurance Company zu Lombard International verschmolzen.

In Luxemburg beschäftigt das Unternehmen rund 350 Mitarbeiter. 2020 erzielte der Versicherer 4,3 Milliarden Euro an neuen Prämieneinnahmen - darunter aus den Vereinigten Staaten 1,1 Milliarden Euro und aus Europa 3,1 Milliarden Euro - und meldete ein Rekordvermögen unter Verwaltung von 49,3 Milliarden Euro.

Die Ergebnisse des fünften Stresstests seit 2012 sollen im Dezember veröffentlicht werden.

Es gehe dabei nicht um bestehen oder durchfallen, so der stellvertretende Eiopa-Vorsitzende Peter Braumüller auf der Eiopa-Webseite. Die Analyse solle den Aufsichtsbehörden Aufschluss darüber geben, ob die Versicherer ausreichende Kapital- und Liquiditätspuffer haben, um schwere Schocks zu verkraften. So wird in einem Negativszenario durchgespielt, wie die Assekuranzen bei einer längeren Wirtschaftskrise infolge eines Fortschreitens der Corona-Pandemie dastehen.

