(aa) - Der Automobilclub ACL geht in Berufung gegen die gerichtliche Anordnung, die Suspendierung einer Personaldelegierten aufzuheben. Das bestätigte ACL-Präsident Yves Wagner dem „Luxemburger Wort“ am Montag auf Anfrage.



Zuvor hatten sich am Montag Mitarbeiter des Assistance Centers des ACL mit einem Schreiben an die Presse gewandt und sich gegen die Wiedereinstellung der Personaldelegierten ausgesprochen, der sie „fortwährende Schikane und Mobbingattacken“ vorwerfen.

Drei ACL-Mitarbeiter zusammengebrochen



Nach der Ankündigung, dass die Personaldelegierte am 11. Juli 2017 wieder zurückkehren werde, seien drei Mitarbeiter zusammengebrochen und befänden sich unter „akuter ärztlicher Aufsicht“, hieß es in der Mitteilung.

Trotz entsprechender eidesstattlicher Versicherungen mehrerer Mitarbeiter über einen „systematischen Machtmissbrauch der Teamleaderin und unkündbaren Personaldelegierten“ habe das Gericht dies aufgrund „mangelnder Präzision“ abgewiesen.



ACL-Direktor Jean-Claude Juchem sagte dem „Luxemburger Wort“ am Montag, er verstehe nicht, weshalb das Gericht die betroffenen Mitarbeiter nicht persönlich angehört habe, wenn es deren schriftlichen Eingaben an Präzision gemangelt habe. Er hoffe, dass die Wahrheit noch ans Tageslicht komme.



OGBL: abgekartetes Spiel der Direktion

Die Gewerkschaft OGBL hatte zum besagten Gerichtsentscheid am 3. Juli 2017 auf ihrer Internetsite bereits mitgeteilt, man habe die Personaldelegierte von Anfang an kategorisch unterstützt und die „völlig missbräuchliche, schockierende und groteske Suspendierung“ seitens des ACL angeprangert.

Auch dem OGBL liegen Informationen vor, dass der ACL in Berufung gehen will. OGBL-Gewerkschaftssekretärin Michelle Cloos sagte am Montag dem „Luxemburger Wort“, dass es sich im Grunde um ein abgekartetes Spiel der ACL-Direktion handele. Sie sei entsetzt darüber, dass der Automobilclub die klare Entscheidung des Gerichts nicht anerkennen wolle.

Die Personaldelegierte stehe bereits seit 2015 unter Druck und die meisten Beschäftigten seien auf ihrer Seite, so Michelle Cloos. Bei den Mitarbeitern, die ihr ein Fehlverhalten unterstellen, handele es sich um Angehörige der Direktion bzw. ACL-Mitarbeiter in verantwortlicher Position.