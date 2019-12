Streamingdienste: Luxemburg will am Kuchen mitnaschen

Netflix, Disney und Apple investieren viel Geld in Inhalte – eine Gelegenheit für Produktionsfirmen aus Luxemburg.

Lange schien der Aufstieg von Netflix unaufhaltsam zu sein. Als das Unternehmen 2007 anfing, seine Videoinhalte über das Internet zu streamen, drängte es in Rekordzeit Konkurrenten wie die Videothekenkette „Blockbuster“ aus dem Markt. Ab 2013 produzierte Netflix eigene Serien und Filme und drang damit in das Terrain der traditionellen Fernsehsender ein, deren Marktanteile im letzten Jahrzehnt teils rapide zurückgingen. Heute hat die Plattform weltweit etwa 158 Millionen Kunden in 190 Ländern.

Aber nach Jahren an der Spitze der Videoplattformen wird die Luft dünner für die Firma aus dem kalifornischen Los Gatos ...