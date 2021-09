Die beiden Unternehmen wollen ihre Versorgungsnetzwerke für Privatjets ausbauen.

Strategische Partnerschaft

Luxaviation und Shell Aviation kooperieren

Thomas KLEIN Die beiden Unternehmen wollen ihre Versorgungsnetzwerke für Privatjets ausbauen.

Der Privatjet- und Hubschrauberanbieter Luxaviation geht eine strategische Partnerschaft mit Shell Aviation ein. Das gaben die beiden Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Luxaviation und Shell wollen ihre bestehende Kooperation ausweiten und ihre Treibstoff-Versorgungsnetze ausweiten. Dabei soll auch in neue Standorte für Passagierterminals (FBO) investiert werden. „Wir sind überzeugt, dass wir unseren Kunden mit dieser Partnerschaft einen echten Mehrwert bieten, indem wir das umfangreiche FBO-Netz von Luxaviation mit unserem weltweiten Know-how in der Treibstoffversorgung und im Passagierhandling verbinden“, so Anna Mascolo, Präsidentin von Shell Aviation.

Ein erklärtes Ziel der Partnerschaft sei auch, die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit der beiden Firmen auf die Umwelt zu verringern, sagt Patrick Hansen, CEO der Luxaviation Group.

