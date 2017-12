Von Maxime Gillen



Als Designer in Luxemburg Fuß zu fassen, ist nicht leicht. Dabei besteht großes Interesse an individuellen und teils lokal hergestellten Produkten. Abhilfe schaffen hier Initiativen, die Designer und potenzielle Kunden zusammenbringen.

Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk sind am vergangenen Wochenende erneut Hunderte Besucher in das Mudam geströmt. Dort fand die inzwischen zwölfte Ausgabe des Marché des créateurs statt, wo Designer aus aller Welt ihre Produkte zum Verkauf anbieten. Was 2010 mit nur wenigen Ausstellern begann, hat sich zur festen Institution im Kalender des Mudam gemausert. Denn: „Die Nachfrage ist groß, sowohl bei den Besuchern, wie bei den Designern“, erklärt die Verantwortliche für das kulturelle Programm des Museums, Anna Loporcaro. Von rund 100 Bewerbungen, werden am Ende nur 35 Designer ausgesucht, die ihre Produkte im Mudam verkaufen dürfen. Angeboten werden die verschiedensten Dinge – Taschen, Schmuck, Babykleidung, Schuhe, Keramik und vieles mehr.



Marché des créateurs im Mudam

Foto: Pierre Matgé

Ihre Produkte an den Kunden zu bringen, kann sich für viele Designer im Alltag recht schwierig gestalten. Daher ist Anna Loporcaro überzeugt, dass der Markt im Museum eine Plattform ist, die die Designer brauchen. „Dort können sie direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und ihre Ware verkaufen.“



Der Erfolg der Veranstaltung gibt ihr Recht. „Ich weiß nicht ob es an der Kulisse des Museums oder einfach an der Qualität der Produkte liegt, aber die meisten Designer verkaufen sehr gut bei uns.“ Und für das Mudam lohnt es sich auch. Die zehnprozentige Beteiligung an den Einnahmen der Designer deckt zwar die Kosten der Veranstaltung nicht, doch darum geht es den Organisatoren auch gar nicht. „Durch den Markt locken wir viele Besucher ins Museum. Die meisten sehen sich dann auch noch die Ausstellung an oder besuchen unser Café“, so Anna Loporcaro. „Und im Idealfall kommen diese Menschen dann auch gerne noch ein weiteres Mal zu uns zurück.“



Mehr Anerkennung für den Beruf des Designers



Eine weitere wichtige Initiative in diesem Bereich ist De Lokale Maart der Lët'z Go Local Asbl. Luxemburger Designer und Dienstleister können dort ein Wochenende lang ihre Produkte vorstellen und verkaufen. Mit dem steigenden Interesse an solchen Veranstaltungen, wächst auch das Verständnis, was Designer eigentlich tun. „Noch vor einigen Jahren verstanden die Leute nicht, was wir eigentlich machen, und dass das genau wie jede andere Arbeit entsprechend entlohnt werden muss“, erklärt Linda Bos, eine der Organisatoren des lokalen Marktes. Das habe sich zwar inzwischen wesentlich verbessert, dennoch müssten viele junge Designer erst noch lernen, sich nicht unter Wert zu verkaufen und keine unterbezahlten Angebote anzunehmen, so Linda Bos.



Für freischaffende Designer in Luxemburg ist es oft sehr schwer, von ihrer Arbeit zu leben. Grund dafür sind unter anderem die anfallenden Kosten im Großherzogtum, sagt Anna Loporcaro. „Außerdem gibt es keine zentrale Anlaufstelle für Jungdesigner, um ihre Produkte anbieten zu können“, stellt Marc Lis, Leiter des Creative Cluster bei Luxinnovation, fest. Auch sei es nicht wie in Berlin, wo man für ein paar hundert Euro ein Geschäft mieten kann, um zu sehen, wie Kunden auf das Produkt reagieren, meint Linda Bos.

StijlMarkt: Nun kommt Konkurrenz aus dem Ausland



An diesem Wochenende gastiert zum ersten Mal der StijlMarkt in Luxemburg. Dahinter steckt ein kleines deutsches Unternehmen von rund acht Mitarbeitern. Und ihr Ziel ist klar: „Wir möchten eine Plattform für junge Designer und kleine Manufakturen schaffen, um ihre Produkte zu verkaufen“, erklärt die Verantwortliche für die Organisation, Pia Franziskus. Denn: Für Jungdesigner ist es nicht immer einfach, gleich im Einzelhandel Fuß zu fassen, so die gebürtige Luxemburgerin. In Deutschland ist das Konzept bereits in acht Städten sehr erfolgreich. Die Organisatoren empfangen pro Wochenende zwischen 5 000 und 11 000 Besuchern.



StijlMarkt

Foto: Neue Projekt Gmbh

„Der Markt ist allerdings nicht nur ein Weg, seine Waren zu verkaufen, sondern auch ein sehr wichtiger Aspekt des Marketings“, erklärt Pia Franziskus. „Der persönliche Kontakt mit den Kunden ist wesentlich mehr wert als Werbung in Zeitschriften und anderen Medien.“ Eine der großen Herausforderungen für die Aussteller ist es sich zu trauen, den Kontakt mit den Besuchern herzustellen, meint Pia Franziskus. Schließlich ist nicht jeder Designer auch ein guter Verkäufer.



Für die Luxemburger Ausgabe haben sich die Organisatoren bemüht, möglichst viele Designer aus dem Großherzogtum ausstellen zu lassen. Von rund 70 Teilnehmern stammen knapp 20 aus Luxemburg.

Termine Der StijlMarkt findet am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Victor Hugo Halle in Limpertsberg statt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die nächste Ausgabe des Marché des créateurs im Mudam findet am 2. und 3. Juni 2018 statt. Am 24. und 25. Februar 2018 gastiert De Lokale Maart erneut in Ettelbrück und am 30. September findet die nächste Ausgabe in den städtischen Rotondes statt.