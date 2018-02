(rc) - Am Mittwoch feierte die Association des Antennes Collectives (AAC) ihr 25. Jubiläum. Die sogenannten Kollektivantennen ermöglichen es, über einen Sammelpunkt Fernsehsignale zu empfangen. Diese werden danach über eine Verteileranlage an die jeweiligen Haushalte weitergeleitet. In Luxemburg betreiben sowohl Gemeinden, wie auch einzelne, private Vereinigungen die Gemeinschaftsantennen. Diese werden von der AAC vertreten. Aber auch Kabelnetzbetreiber wie Eltrona oder Telenet (früher Coditel) gehören zu den Mitgliedern der Vereinigung.

„Das Kabel ist in Luxemburg die Nummer eins, was die Verteilung von Fernsehinhalt betrifft“, erklärt Paul Denzle, Präsident der AAC am Mittwochabend im Parc Hotel Alvisse. Das Kabelnetz habe weiterhin eine Zukunft, da bereits eine große Industrie rund um die Netzinfrastrukturen entstanden sei. Wurde früher nur das analoge Fernsehen ins Haus geliefert, werden heute Telefon, digitales Fernsehen, schnelles Internet und in manchen Fällen sogar Mobiltelefondienste übertragen. In den vergangenen Jahren wurde dafür kontinuierlich in die Modernisierung des Kabelnetzes Luxemburgs investiert. Momentan werden die Netze auf die Bandbreite „1 GB/s“ vorbereitet.



Teurer Ausbau von Glasfaser



Einige der alten Kupferkabel wurden bereits landesweit von Glasfaser abgelöst. Jedoch gilt der Ausbau des Glasfasernetzes im Vergleich mit den Verbesserungsarbeiten am bereits bestehenden Kabelnetz, als kostspielig. „Der Ausbau des Netzes wurde in Deutschland bedarfsgerecht vollzogen“, erklärt Thomas Braun, Präsident des Kabelverbandes im Nachbarland (ANGA) in der Diskussionsrunde im Parc Hotel. In Luxemburg aber habe der Staat vor einigen Jahren beschlossen, den Ausbau des Glasfasernetzes breitflächig anzutreten. „Bis 2020 sollen alle Haushalte im Großherzogtum einen Glasfaseranschluss haben“, hieß es damals.

„Wir haben in Luxemburg, im Gegenteil zu Deutschland, keine Studie erstellt, wo der eigentliche Bedarf an schnellem Internet am stärksten war. Wir haben einfach überall angefangen, das Glasfasernetz auszubauen. Heute sehen wir ein, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, da wir uns eingestehen müssen, dass es sich wirtschaftlich nicht überall lohnt“, erklärt Edouard Wangen, Präsident des Datenzenterbetreibers LuxConnect.

In der Diskussionsrunde ging es außerdem auch um die Zukunft des Fernsehens im Zusammenhang mit der Qualität der Infrastrukturen und der übertragenen Inhalte.



Jean-Lou Siweck, der als Medienexperte auf der Jubiläumsfeier zu Gast war, erklärte: „Anbieter wie Netflix sind heute so beliebt, weil manche der Free-TV-Fernsehsender, die einst qualitativen Inhalt ausgestrahlt haben, heute oft nur noch billiges Material liefern, mit Amateurschauspielern und nichtssagenden Skripten. Da ist es normal, dass das öffentliche Fernsehen vielfach an Popularität verliert und viele Zuschauer Pay-TV und andere Anbieter bevorzugen.“



Nico Binsfeld, Generalsekretär der Vereinigung, fügte zum Schluss noch hinzu, dass es wichtig sei, mehr Telekommunikationstechniker auszubilden, um an der Modernisierung der Technologiebranche in Luxemburg teilzunehmen.