(AFP/miz) - Marco Bizzarri, Boss der italienischen Edelmarke Gucci, soll in Luxemburg einen Großteil seines Millionengehalts so gut wie steuerfrei einkassiert haben. Wie der Spiegel in seiner neusten Ausgabe berichtet, habe Bizzarri das Geld über eine Briefkastengesellschaft in Luxemburg geschleust.



Der französische Luxusgüterkonzern Kering, zu dem auch Gucci gehört, reagierte auf den Bericht und meldete am Samstag, dass man das geltende Recht respektiere.



Die Spiegel-Meldung ist allerdings nicht ganz neu. Bereits die französisch Seite Mediapart hat darüber berichtet, dass Bizzarri durch eine Offshore-Gesellschaft in Luxemburg und einen steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz Steuern hinterzogen haben soll. Mediapart bezieht sich auf vertrauliche Berichte, die man von European Investigative Collaborations (EIC) erhalten habe.



Marco Bizzarri soll so ein Gehalt von rund 8 Millionen Euro pro Jahr erhalten haben. In sieben Jahren konnte Bizzarri auf diesem Weg 15 Millionen an Steuerersparnissen einbringen, für den Kering-Konzern waren es etwa drei Mal so viel.



Bei Kering versicherte man der französischen Presseagentur AFP, man habe intern sichergestellt, dass man mit den Steuerrichtlinien konform sei. "Herr Bizzarri hält sich an die Regeln der italienischen Finanzämter, also in dem Land, in dem er auch wohnt", sagt ein Mitglied der Kering-Gruppe der AFP.



Im dritten Quartal 2017 beliefen sich die Verkaufszahlen von Gucci auf 1,5 Milliarden Euro. Die Büros von Bizzarri wurden Anfang Dezember durchsucht, weil damals bereits der Verdacht auf Steuerhinterziehung bestand.

Wie die italienische Zeitung La Stampa meldete, bestand der Verdacht, dass Gucci während mehrerer Jahre Aktivitäten in der Schweiz gemeldet hatte, die aber in Italien durchgeführt wurden. Dadurch entgingen dem italienischen Fiskus etwa 1,3 Milliarden Euro.



