Warum Finanzminister Pierre Gramegna am Vetorecht in EU-Steuerfragen festhalten will.

Wirtschaft 4 Min.

Steuern: Luxemburg sagt Nein

Diego VELAZQUEZ Für den DP-Finanzminister Pierre Gramegna ist die Sache klar: Das Einstimmigkeitsprinzip in Steuerangelegenheiten in Brüssel darf nicht hinterfragt werden. Innerhalb der Regierungskoalition ist diese Ansicht allerdings nicht unumstritten.

Finanzminister Pierre Gramegna lässt in Brüssel keine Zweifel aufkommen ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.