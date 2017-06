Von Laurent Schmit

Über Geld spricht man nicht, schon gar nicht wenn man vermögend ist. Forscher um den französischen Ökonomen Gabriel Zucman haben es in einer Studie geschafft, zumindest etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ihre Ergebnisse sind überraschend: Es sind die Superreichen – die obersten 0,01 Prozent in der Vermögensverteilung –, die am meisten Steuern hinterziehen. Laut Schätzungen der Forscher besitzen die Superreichen die Hälfte des Vermögens, das in Steuerparadiesen liegt.

Zucman und seine beiden Kollegen basieren sich dabei auf die Norweger, Dänen und Schweden, die in den „Swiss Leaks“ oder den „Panama Papers“ auftauchen und setzten sie in Verbindung mit Daten der Steuerverwaltungen aus den drei Ländern ...