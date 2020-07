Der Verband des Gastgewerbes Horesca beobachtet die angespannte Infektionslage in Luxemburg mit Sorge und warnt vor den Folgen eines neuen Lockdowns.

Steigende Corona-Zahlen: Gastgewerbe in Sorge

Seit Wochen steigen die Infektionszahlen in Luxemburg wieder an. Eine angespannte Lage, die vom Verband des Gastgewerbes Horesca mit großer Sorge beobachtet werde, wie dieser am Dienstag mitteilte.

"Die Horesca appelliert erneut an seine Mitglieder, die sanitären Bestimmungen im Bereich des Gastgewerbes auf das penibelste einzuhalten, um das Infektionsrisiko zu vermindern. Wir bitten auch alle Kunden, diese Maßnahmen einzuhalten, da wir ohne ihre Hilfe nicht in der Lage sind, die Pandemie einzudämmen", heißt es in der Mitteilung.

Ein zweiter Lockdown aufgrund steigender Zahlen müsse unbedingt vermieden werden, da dies trotz staatlicher Unterstützung für viele Betriebe das endgültige Aus bedeuten würde - mit sämtlichen negativen Folgen auf die Beschäftigungslage.

Die Horesca appelliert zudem an die Regierung, insbesondere im Hinblick auf ausländische Besucher stärker auf eine "positive Kommunikation" zur Lage in Luxemburg zu setzen. Man müsse den Menschen vermitteln, dass Luxemburg mit jedem identifizierten Corona-Fall sicherer werde und die aktuelle Lage weniger gravierend sei, als die nackten Zahlen das zunächst vermuten ließen.





