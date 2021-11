Die Luxemburger Wirtschaft hat sich gut behauptet - die hohen Energiekosten und die zunehmenden Covid-Infektionen trüben das Bild.

Konjunktur

Statec: Zweite Jahreshälfte gut überstanden

Die Luxemburger Wirtschaft hat sich gut behauptet - die hohen Energiekosten und die zunehmenden Covid-Infektionen trüben das Bild.

(MeM) - Die luxemburgische Wirtschaft scheint die zweite Jahreshälfte 2021 relativ gut überstanden zu haben und dürfte im Gesamtjahr ein hohes Wachstum verzeichnen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Konjunkturbericht des Luxemburger Statistikamtes Statec hervor.

Negative Signale könnten die Dynamik jedoch beeinträchtigen. Damit gemeint sind vor allem die hohen Energiepreise, eine wachsende Schwierigkeit der Unternehmen, Mitarbeiter zu finden, und die sich wieder verschärfende Covid-Krise.

Warum jetzt auch die Gaspreise durch die Decke gehen Ein harter Winter und Versorgungsschwierigkeiten haben dafür gesorgt, dass sich die Gaspreise teilweise vervierfacht haben.

Derzeit ist die Arbeitslosenquote stabil gering (5,4 Prozent) mit einer hohen Zahl von Langzeitarbeitslosen, während die Zahl der Unternehmenspleiten ebenfalls stabil ist und die Zahl der Firmenneugründungen sogar steigt. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten ging zuletzt wieder zurück, während die Nachfrage nach Konsumentenkrediten steigt.

Während in der Eurozone auch im zweiten Quartal das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal stieg (plus 2,1 Prozent), ging es im Großherzogtum um 0,5 Prozent gegenüber den Monaten davor zurück. Für das laufende Jahr rechnen die Statistiker aber mit einem Wirtschaftswachstum (BIP) von insgesamt plus 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5,0 Prozent für die Eurozone). Für das kommende mit einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr.

