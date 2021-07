Laut einer Studie des Statec ging der Außenhandel 2020 deutlich zurück. Am stärksten betraf das den Austausch mit außereuropäischen Ländern.

Luxemburger Außenhandel leidet unter Pandemie

Die Pandemie hat den Luxemburger Außenhandel stark beeinträchtigt. Das gilt vor allem für die Einfuhr von Waren; der Export war weniger stark betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Statistikbehörde Statec am Montag veröffentlichte. Im Jahr 2019 betrug die Gesamtmenge der Importe noch 20,5 Milliarden Euro. Dieser Wert sank im Jahr 2020 auf 18,2 Milliarden Euro. Die Exporte folgen dem gleichen Trend und schrumpfen von 13,4 Milliarden Euro auf zwölf Milliarden Euro.

Am stärksten betroffen war demnach der Handel mit außereuropäischen Ländern. So ist der Warenaustausch mit den USA 2020 im Vergleich mit dem Vorjahr um 30 Prozent zurückgegangen. Eine Ausnahme ist der Handel mit China. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Masken und Medizinprodukten stiegen die Importe aus dem Reich der Mitte um acht Prozent. Am wenigsten betroffen waren die Importe aus Deutschland (minus fünf Prozent), während die aus den Niederlanden um 18 Prozent, Frankreich um 16 Prozent und Belgien um 15 Prozent zurückgingen. Die drei Nachbarländer Deutschland, Belgien, Frankreich sowie die Niederlande machen aber weiterhin fast zwei Drittel des gesamten Warenhandels des Großherzogtums aus.

Bei den Exporten entfällt etwa die Hälfte des Rückgangs auf den Eisen- und Stahlsektor sowie den Bereich der Industrieausrüstung. Die Autoren der Studie erklären das mit der pandemiebedingten Verlangsamung der weltweiten Industrietätigkeit. In der jährlichen Untersuchung “Un portrait chiffré des entreprises au Luxembourg” untersucht der Statec eine Reihe von Wirtschaftsindikatoren, in diesem Jahr mit besonderem Augenmerk auf die ökonomischen Auswirkungen der Krise.

