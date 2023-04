Während die Industrie schwächelt, legen andere Branchen wieder zu – aber die Insolvenzentwicklung bereitet Sorge.

Konjunkturbericht

Statec sieht Anzeichen für eine Verbesserung der Wirtschaftslage

Marco MENG Während die Industrie schwächelt, legen andere Branchen wieder zu – aber die Insolvenzentwicklung bereitet Sorge.

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird in diesem Jahr wahrscheinlich bescheiden ausfallen, und der für 2024 erwartete Aufschwung ist mit zahlreichen Abwärtsrisiken behaftet. Das teilt das Luxemburger Statistikamt Statec am Dienstag mit.



„Die Konjunkturindikatoren für Anfang 2023 zeigen jedoch einige Anzeichen für eine Verbesserung“, heißt es im Konjunkturbericht der Behörde.

Die Einkaufsmanager-Kennzahlen vom April zeigen, dass die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum den höchsten Stand seit elf Monaten erreicht hat, auch wenn sie hauptsächlich vom Dienstleistungssektor ausgeht, während sich die Wirtschaftstätigkeit in der Industrie weiter verschlechtert.

Die Inflation verlangsamt sich weiter mit 6,9 Prozent auf Jahresbasis im März in der Eurozone nach einem Höchststand von 10,6 Prozent im Oktober. Vorerst sei diese Verlangsamung der Teuerungsrate jedoch hauptsächlich auf die Energiekomponente zurückzuführen, derweil der Preisanstieg bei Lebensmitteln und Dienstleistungen hoch bleibe.

Insolvenzbedingte Arbeitsplatzverluste

Als widerstandsfähig zeigt sich der Arbeitsmarkt in der Eurozone. Dennoch ist ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen zu beobachten, auch in Luxemburg, der sich auf die weitere Entwicklung der Beschäftigtenzahlen auswirken dürfte. In Luxemburg bleibt die Zahl der Insolvenzen Ende 2022/Anfang 2023 relativ gering, aber die damit verbundenen Arbeitsplatzverluste haben stark zugenommen: plus 60 Prozent gegenüber einem Jahr im ersten Quartal 2023, was fast 900 Personen entspricht. Mehr als ein Drittel davon entfällt auf das Baugewerbe, während die anderen betroffenen Branchen vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe (150 insolvenzbedingte Arbeitsplatzverluste) und das Transportwesen (98 Personen) sind. Gleichzeitig verlangsamte sich die Beschäftigung im Baugewerbe in den letzten Quartalen deutlich.

Anstieg der durchschnittlichen Lohnkosten

Die durchschnittlichen Lohnkosten pro Person haben sich im vierten Quartal in Luxemburg mit einem jährlichen Anstieg von plus zwei Prozent verlangsamt. Dieser Anstieg war deutlich geringer als in der Eurozone (fünf Prozent) und in den Nachbarländern, in denen sich die Lohnkosten im vierten Quartal erhöhten, wobei sie in Belgien mit neun Prozent besonders stark zulegten. Der Hauptgrund für die Verlangsamung in Luxemburg im letzten Quartal 2022 ist, dass zwischen dem vierten Quartal 2021 und dem vierten Quartal 2022 nur eine Indextranche ausgelöst wurde, zuvor aber mit Oktober 2021 und April 2022 zwei Indextranchen die Lohnkosten ankurbelten. So wird sich laut Statec der Anstieg Lohnkosten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 infolge der Indextranchen im Februar und April wieder beschleunigen.

