Konjunkturaussichten

Statec: Luxemburgs BIP-Wachstum verringert sich auf zwei Prozent

Weniger Belastungen durch die Pandemie - mehr Belastungen durch den Krieg. Der Staatshaushalt hält dem Stand.

(MeM) - Probleme auf der Angebotsseite prägen derzeit die Konjunktur, insbesondere durch die Folgen des Konflikts in der Ukraine verursacht. Das teilt am Dienstag Luxemburgs Statistikbehörde Statec mit, die von einem Wachstum der Luxemburger Wirtschaft von 2,0 Prozent in diesem Jahr ausgeht, was eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber den 3,5 Prozent darstellt, die im letzten Konjunkturbericht im Herbst prognostiziert wurden.

Für 2023 wird ein Aufschwung auf vier Prozent erwartet, „allerdings unter der Voraussetzung, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen verbessern.“

Für dieses Jahr wird für die Eurozone ein Wachstum von weniger als drei Prozent statt 4,5 Prozent erwartet. Die Risiken einer Verschlechterung sind jedoch hoch, sowohl im Hinblick auf die Entwicklung des Konflikts als auch auf Störungen der globalen Lieferketten. Sollten sie eintreten, könnten sie den Euroraum in eine rezessive Dynamik treiben und die Expansion auf nur ein Prozent für 2022 begrenzen.

Statec erwartet für dieses Jahr für Luxemburg dabei eine sehr hohe Inflation von 5,8 Prozent, die sich bis 2023 auf 2,8 Prozent abschwächen wird.

Niedrige Arbeitslosenquote

In Luxemburg erreichte die Arbeitslosigkeit im März 2022 4,7 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2008. Die Schaffung von Arbeitsplätzen war im ersten Quartal 2022 mit einer Rate von plus 3,7 Prozent im Jahresvergleich immer noch sehr stark.

2023 sollte sich das Beschäftigungswachstum allerdings laut den Statistikern abschwächen. Die Arbeitslosenquote würde 2023 dann zwischen 4,5 Prozent und 6,6 Prozent liegen.

Zwischen Wachstumswellen und Infektionswellen Statec-Konjunkturprognose: Luxemburgs Wirtschaft erweist sich als robust – das Wachstum bleibt mit vielen Ungewissheiten behaftet.

Die öffentlichen Finanzen hatten sich in Luxemburg nach der Pandemie rasch erholt, wo 2021 ein Überschuss von fast ein Prozent des BIP verzeichnet wurde. Die Steuereinnahmen weisen auch zu Beginn des Jahres 2022 „eine sehr günstige Dynamik auf“.

Nach den Prognosen des Statec werden die Gesamteinnahmen, aber auch die Ausgaben steigen – zum Beispiel durch die angekündigten Maßnahmen, die den Wirtschaftsakteuren helfen sollen, den Inflations-Schock zu bewältigen. Das gesamtstaatliche Haushaltssaldo werde 2022 und 2023 gleichwohl in der Nähe von 1,5 Prozent liegen.

