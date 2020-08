Während die Inflationsrate von 0,7 Prozent auf 0,9 Prozent steigt, fällt der nationale Verbraucherpreisindex im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent.

Statec: Inflationsrate steigt auf 0,9 Prozent

Während die Inflationsrate von 0,7 Prozent auf 0,9 Prozent steigt, fällt der nationale Verbraucherpreisindex im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent.

(SC) - Aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der nationalen Statistikbehörde Statec geht hervor, dass die Inflationsrate im Monat Juli um 0,2 Prozent auf 0,9 Prozent anstieg. Der Verbraucherpreisindex fiel hingegen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Der allgemeine Preisrückgang ließe sich vor allem durch den Sommerschlussverkauf im vergangenen Monat erklären, so das Statistikamt in dem Schreiben. Im Bereich „Kleidung und Schuhe“ sei der Preisrückgang besonders ausgeprägt gewesen - hier ließen die Preise um 10,6 Prozent nach. Auch in anderen Verkaufsbereichen war eine Vergünstigung bemerkbar: Der Preis von Uhren ging um rund 4,3 Prozent zurück, bei Möbeln war es ein Nachlass von 1,5 Prozent.

Ein gegenteiliger Trend ist bei den Kraftstoffpreisen zu bemerken: Hier wird die Tendenz zu steigenden Priesen, die bereits im Juni bemerkbar war, fortgesetzt. Diesel kostete im Juli im Schnitt 4,3 Prozent mehr, beim Benzin waren es 3,9 Prozent. Der Preis von Heizöl stieg im Vergleich zum Vormonat gar um 10,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind Erdölprodukte allerdings immer noch um rund 13,5 Prozent günstiger.



Im Lebensmittelbereich war im Monat Juli ein Preisrückgang von 1 Prozent zu verzeichnen. Vor allem Früchte (-3,1 Prozent) und Gemüse (-5,4 Prozent) wurden günstiger. Bei alkoholischen Getränken und Fleischprodukten fand eine Kostenzunahme von je 0,2 Prozent statt. Im Vorjahresvergleich lag der Preis für Lebensmittel in Luxemburg im Juli hingegen rund 2,3 Prozent höher. Eine Preissteigerung gab es im Juli auch bei Flugtickets (+14,2 Prozent) und bei Pauschalreisen (+5,8 Prozent).

