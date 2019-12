Laut der provisorischen Zahlen überschreitet der Preisindex im Dezember den Schwellenwert. Löhne, Gehälter und Pensionen sollen dann im Januar um 2,5 Prozent ansteigen.

Statec: Index-Tranche zu Neujahr

Tom RUEDELL

Im Monat Dezember sei die Inflation in Luxemburg bei 1,7% zu verorten, so der Statec in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. Damit würde der Preisindex im Dezember den Schwellenwert von 873,94 Punkten überschreiten, der eine neue Index-Tranche auslöst. Die Folge: Zum 1. Januar würden Löhne, Gehälter und Pensionen um 2,5 Prozent erhöht.

Allerdings schränkt das Statistikbüro ein: Die bisherigen Zahlen sind nur provisorisch. Am 10. Januar 2020 sei laut Statec mit einer definitiven und detaillierten Aufstellung der Zahlen zu rechnen.

In den vergangenen Monaten war vor allem wegen der gestiegenen Kraftstoff- und Heizölpreise wiederholt von einer nächsten Index-Tranche die Rede gewesen. Ein konkretes Datum gab es allerdings bisher nicht.