(miz) - Das nationale "Comité économique et financier" ist Wirklichkeit geworden. Das sagte der Direktor des Statistikamtes Statec, Serge Allegrezza, am Dienstagmorgen in einem Interview bei Radio 100,7. Das Gremium agiert bereits seit einigen Jahren auf informeller Basis. Im Oktober 2017 wurde es institutionalisiert.



Im neuen "Comité économique et financier national" sind all die Verwaltungen und Institutionen vertreten, die für die Ausarbeitung des Staatshaushalts Zahlen und Prognosen zusammenstellen. Wie Serge Allegrezza sagt, gehe es dem Ausschuss darum, anhand von rein objektiven Daten politische Entscheidungen für den Staatshaushalt zu treffen.



Präsidentin des neuen Ausschusses ist Isabelle Goubin, die Leiterin des nationalen Schatzamtes. Das Gremium besteht aus insgesamt zehn Mitgliedern. Teil des "Comité" sind unter anderem auch Serge Allegrezza als Leiter des Statec, der Leiter der Finanzinspektion (IGF), der Leiter der Steuerverwaltung sowie jeweils ein Mitglied des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums.



