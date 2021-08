Abgesehen von den Erdölprodukten und auf dem Bau mussten die luxemburgischen Haushalte keine deutlichen Preiserhöhungen hinnehmen.

Statec-Bericht

Höhere Rohstoffpreise belasten Luxemburger Verbraucher kaum

Thomas KLEIN Abgesehen von den Preisen bei Erdölprodukten und auf dem Bau mussten die luxemburgischen Haushalte noch keine deutlichen Preiserhöhungen hinnehmen.

Derzeit ziehen die Rohstoffpreise deutlich an. Mit Ausnahme von Erdölprodukten kommen die höheren Kosten bisher aber kaum bei den Verbrauchern in Luxemburg an. Das schreibt die Statistikbehörde Statec in ihrem am Dienstag erschienenen Konjunkturbericht.

Demnach waren Rohstoffe Anfang August über 20 Prozent teurer als noch Ende 2019. Dieser Anstieg gegenüber dem Vorkrisenniveau sei hauptsächlich auf Einschränkungen während der Pandemie zurückzuführen, schreiben die Ökonomen des Statec. Allerdings schwäche sich der Trend ab. Der Ölpreis habe zuletzt etwas an Schwung verloren und lag Mitte August bei rund 70 US-Dollar pro Barrel gegenüber 75 Dollar Ende Juli.

Luxemburger Firmen spüren Lieferengpässe Elf Unternehmen beantragen Kurzarbeit für Mitarbeiter, weil nicht genug Baumaterial vorhanden ist.

Auch die Lebensmittelpreise seien leicht gesunken: Minus vier Prozent zwischen Mai und Juli, aber immer noch 22 Prozent über dem Niveau vom Dezember 2019. Die Holzpreise liegen wieder nahe dem Niveau von Anfang 2020. Da Haushalte in der Regel keine Rohstoffe direkt kaufen, sondern fertige Waren, kommen Preissteigerungen erst mit einiger Verzögerungen beim Verbraucher an. Abgesehen von den Preisen bei Erdölprodukten und auf dem Bau mussten die luxemburgischen Haushalte noch keine deutlichen Preiserhöhungen hinnehmen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.